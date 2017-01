Productores en Río Colorado se quejaron por las guías electrónicas

(NOTI-RIO) Los productores de Río Colorado al igual que un sector amplio de la provincia se encuentran movilizados y reclamando a las autoridades nacionales la suspensión provisoria de la guía electrónica que se deben tramitar en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, para que en la actual temporada se pueda comercializar fruta destinada al mercado interno.

En esta localidad el gran problema es la falta de señal de internet en la zona rural, lo que hace más engorroso y burocrático cada uno de los trámites que se deben hacer personalmente en las oficinas del SENASA.

Medio centenar de fruticulturas de Río Colorado expresaron su malestar por la actual situación que está impidiendo sacar la poca fruta existente. “sufrimos el castigo de las heladas que nos arruinó mas del 60% de la fruta y hoy lo poquito que podemos vender dentro del mercado interno, con para no fundirnos este año y agonizar un año más, no lo podemos hacer porque al no tener internet en nuestras chacras, nos pasamos todo un día haciendo tramites que nos hacen perder la comercialización.” Relató una de las mujeres en la reunión en la Cámara de Productores.

Los propios chacareros pidieron que se continúe con las guías manuales, hasta que se soluciones la falencia de Internet en las chacras y que se instale una oficina en centro de la propia Colonia Juliá y Echarren para realizar todos los trámites con mayor celeridad.

Entre los requisitos que se deben completar electrónicamente son que se identifique de qué galpón de empaque habilitado sale la mercadería, los datos del titular de la fruta ó el titular del renspa y se necesita cargar el cuit de destino, la dirección del puesto.

Se debe emitir el DTV (documento de transito vegetal) que se obtiene por autogestión (el propio productor) o en la oficina del SENASA.

El pedido se lo realizaron al propio gobernador Alberto Weretilneck que comprometió gestionar el pedido y comenzar a buscar soluciones a la falta de comunicaciones en las colonias frutícolas.

Ademas la misma solicitud se le realizò al Ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, luego de la gestión realizada por el diputado , Sergio Wisky.

También se hizo eco de los pedidos la senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), que presentó una nota al Ingeniero Esteban Rial, Coordinador Regional Patagonia Norte del SENASA, reclamando que deje sin efecto la implementación de la Guía Electrónica para que los productores puedan comercializar su fruta, teniendo en cuenta que en algunas zonas no cuentan con servicio de Internet, recurso necesario para cumplir con los requisitos. Tampoco funcionan las alternativas propuestas como la Guía de Contingencia. Manifestó.

Odarda le hizo saber al coordinador del SENASA que recibió quejas de muchos productores primarios, sobre todo de la zona de Villa Regina y Río Colorado, que con indignación ven como desde el SENASA se imponen exigencias que dificultan la comercialización de la fruta.

“Es sabido lo difícil que es para nuestros Fruticultores encontrar un destino a sus productos y desde el Estado parece que lejos de ayudarlos quieren complicarles las cosas. El pedido es de carácter urgente, pues la cosecha ya empezó”. ”. Expresó.

