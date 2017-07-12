Programación Federal B

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ZONA C

Sábado 15

**J. J. MORENO TRELEW TRELEW **GERMINAL TRELEW 15/07/2017 15:30 MARCOS FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA SPINELLA GABRIEL BAHÍA BLANCA VEGA JUAN MANUEL BAHÍA BLANCA

Domingo 16

**RACING (T) TRELEW **25 DE MAYO CIPOLLETTI 16/07/2017 15:30 MORENO RODRIGO VIEDMA FROILAN MAURO JAVIER VIEDMA BALDA JONATHAN VIEDMA

**AT PACIFICO NEUQUEN **SOL DE MAYO VIEDMA 16/07/2017 16:00 LEGUIZAMON PABLO DANIEL RIO COLORADO BALBUENA LLAMAS LEANDRO RAUL RIO COLORADO IGLESIAS MARIO RIO COLORADO

**RINCON NEUQUEN **INDEPENDIENTE RC RIO COLORADO 16/07/2017 16:00 MARTINEZ RAMON ALBERTO CNEL SUAREZ KRIEGER ALEJANDRO CNEL SUAREZ BORGER RICARDO CNEL SUAREZ

**LA AMISTAD CIPOLLETTI CIPOLLETTI **CRUZ DE SUR SAN CARLOS DE BARILOCHE 16/07/2017 16:00 VILLALVA JORGE SANTA ROSA SCHIEL MALVINA LUJAN SANTA ROSA SCHAMBER GERMAN ANDRES SANTA ROSA

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