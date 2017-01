Promesas de créditos y ayuda en la zona de incendios

(NOTI-RIO) El Ministro de Agroindustria y de Medio Ambiente Ricardo Buryaile, pasó por Río Colorado y La Adela, localidades afectadas seriamente por los incendios de campos, que dejó millonarias pérdidas, y prometió ayuda en alimentos para los animales en forma inmediata y créditos blandos para productores afectados por los siniestros.

Además la vista sirvió para reafirmar en su cargo como titular de Medio Ambiente de Nación, Sergio Bergman quien estaba en el ojo de la tormenta con fuertes rumores de una posible renuncia del funcionario nacional. Además el Rabino le agradecía personalmente al mandatario provincial, Weretilneck, por el apoyo a su gestión brindado públicamente.

Se anuncio que en los próximos días comenzaran a llegar a las Sociedades Rurales de Río Colorado y La Adela localidades 2500 fardos y maíz para cada uno que ayudará atender la urgencia de la alimentación del ganado y esperar por la homologación de la emergencia, a fin de disponer las medidas necesarias.

Por estos días en la Comarca se había comenzar la distribución de alimento y postes que se habían adquiridos con fondos provinciales.

Al momento de tomar la palabra, Buryaile señaló que “de nada servía que vengamos en medio de la crisis del fuego, porque nuestra evaluación es posterior a los hechos” y marcó entre las prioridades la elaboración de un análisis de la situación, aunque opinó que para eso aún es muy “temprano”, para que sea “serio”. Valoró que al menos no hubo “daños a las personas”.

En Río Colorado mantuvo un encuentro con ruralista de toda la provincia de Río Negro y junto al gobernador Alberto Weretilneck, acordaron medidas urgentes para paliar el impacto de los incendios en la zona.

Los datos preliminares arrojan que el fuego en Rio Negro afectó a unas 530.000 hectáreas, equivalente al 20 % de las superficies de campos destinados a la producción ganadera y unos 208 productores fueron los perjudicados y unos 2.000 animales vacunos muertos en los focos de incendios.

El funcionario nacional recibió con beneplácito el pedido de los ruralistas Rionegrinos quienes habían solicitado, fondos rotatorios o préstamos, desistiendo de todos los aportes no reintegrables.

Rápidamente recibieron como repuestas que esta habilitara la línea productiva con un año de gracia, cuatro años de plazo para la devolución en Banco Nación por la emergencia agropecuaria, con tasas del 12%.

Y se subsidiará mediante un convenio con el agente financiero, el banco Patagonia, con el objetivo de subvencionar 5 puntos la tasa por el primer año.

Mientras que para los productores que no tengan acceso a cuentas bancarias, se va a crear un fondo especial entre Nación y Provincia, para que puedan obtener esos fondos de ayuda.

Todos para ser destinado a las reconstrucciones de las infractructuras en los campos, alambrados y hasta las manos de obras

Los productores ganaderos tendrán por seis meses, más 90 días más, la suspensión del pago todas las obligaciones fiscales con el fisco nacional, con la excepción de las cargas sociales y el IVA.

Y se volvió a solicitar la flexibilidad en los transmites en SENASA, debido que se moverá la hacienda a campos que tengan pasturas.

Por su parte Sergio Bergman tras reiterar las felicitaciones al trabajo de los brigadistas aseguró que mientras se mantenga el estado de alerta se mantendrán los equipos aéreos, de soportes, equipos terrestres de ataque y se repondrán 250 equipos para equipos en la Provincia de La Pampa.

Al finalizar las visitas los mandatarios comunales al igual que los responsables ruralistas, se mostraron satisfechos con los anuncios, esperando que se cumplan cada uno de los prometidos.

