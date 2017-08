¿Quién ve más pornografía? ¿Mujeres u hombres?

En los últimos meses el sitio web de pornografia Pornhub reveló un dato que sorprendió a más de uno: las mujeres son más propensas a mirar porno que los hombres, ya sea desde un smartphone, tablet o computadora.

Pornhub recién cumplió 10 años y en todo este tiempo recabó una enorme y valiosa cantidad de datos sobre el consumo de contenidos para adultos. Uno de los datos más sorprendentes es que las mujeres ven más porno que los hombres.

Según este popular sitio de pornografía en internet, las mujeres representan el 26% de las visitas. Al mismo tiempo, del estudio se desprende que un 79% de las mujeres eligen su celular para ver porno comparado con un 69% de hombres. Proporcionalmente, las mujeres tienen 34% menos chances de ver porno por computadora que un hombre, pero son 16% más propensas a usar su celular y tienen 10% más chances de mirarlo desde su tablet.

Cuanto más joven la mujer, mayores las probabilidades de que use su celular. Por otro lado, cuanto más viejas, mayores las chances de que usen su computadora.

Respecto a las regiones o países: Sudáfrica es el país donde la mayor cantidad de mujeres elige ver porno desde su móvil (91%), y la diferencia proporcional de esta preferencia con respecto a los hombres es del 12%. En sexto puesto, México lidera la tabla entre los países latinoamericanos, en la que un 84% de sus mujeres miran porno por celular y son un 14% más propensas a optar por esto que los hombres. Lo sigue Chile, en el puesto 15, Argentina en el puesto 18 y Colombia y Brasil en los puestos 19 y 20 respectivamente.

De acuerdo con el estudio publicado en The Cut, las mujeres que acceden a Pornhub pasan 1:14 minutos más que los hombres. La cifra es asombrosa no solo porque es contraintuitiva, sino porque dice mucho de lo poco que las mujeres hablamos de este asunto.

Algunas encuestas relacionadas han revelado que al menos tres de cada 10 mujeres ven porno todas las semanas y al menos una de cada 10 lo hace a diario.

El estudio “Ten years of Pornhub” también arrojó que las categorías más populares entre mujeres son Lesbianas. Y dentro de la categoría de Lesbianas, las búsquedas más frecuentes con respecto a las que realizan los hombres son “squirting” y “strap-ons”.

Finalmente, otro dato shocking es que el 37% de quienes ven porno gay entre hombres son mujeres, especialmente de más de 45 años. Y el 27% de quienes ven porno de embarazadas también son mujeres, sobre todo de entre 25 y 34 años.

El tipo de porno que les gusta a las mujeres

¿Alguna vez has pensado lo que tu novia piensa realmente de la pornografía? Seguro que más de una dirá que no le interesa, pero es muy probable que ella también la vea cuando está sola, ya que uno de cada cuatro visitantes de YouPorn son mujeres, según un estudio reciente con 24.000 mujeres. Muchos preguntarán: ¿por qué? Y parece que tiene una respuesta muy sencilla. Según Eli Eaves, experta en salud sexual: “El sexo a solas es la única manera en la que puede ser egoísta”.

No te lo tomes como algo personal si siempre tienes ganas y crees que serías capaz de complacerla cuando ella quisiera, simplemente, al igual que los hombres, buscan algo rápido que les alivie. Además, el 16% de las mujeres dicen que ver pornografía es una forma de satisfacer sus fantasías sin tener que interactuar con ellos, según la encuesta frente al 14% que prefiere montarse sus propias ‘películas’ en su imaginación, ya que cuentan que no son tan visuales como los hombres.

Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre Pornhub y YouPorn, dos de los portales más importantes de pornografía gratis, que suman un tráfico de más 60 millones de usuarios únicos al mes, según sus cifras.

Aun así, quizá sigas preguntándote qué es lo que realmente les llama la atención. De acuerdo con la investigación, las mujeres pinchan directamente en lo que ya conocen: el 34% incluyen en los vídeos que ven a personas con las que pueden relacionarse a diario, es decir, con edad parecida, mismo peso o etnicidad y además el 28% prefiere que la película erótica tenga una protagonista femenina o que el carácter de esta sea dominante.

Al ver que el 56% de ellas se han imaginado a sí mismas participando en un vídeo porno, no es sorprendente que los vídeos que más vean sean con personas que se parecen a las que les rodean normalmente en su vida diaria.

Para ser más rigurosos, en un estudio publicado en el ‘Journal of Sex Research’ el año pasado, los investigadores encuestaron a más de 2.000 hombres y mujeres acerca de los géneros que preferían.

Lo que más ven

Los términos que más buscan las mujeres son los tríos, ‘soft core’ (porno no explícito), gang-bang, grandes penes y lesbianas. Según varias encuentas en Pornub y Redtube, además de esos géneros, la temática ‘squirt’ (eyaculación femenina) también es una de las más buscadas. Aunque varios sectores de esta industria pueden coincidir en que el consumo entre mujeres ha aumentado, algunos productores de pornografía, como Erika Lust Film, una empresa catalana de producción de contenido adulto con una perspectiva femenina, señalan que el sondeo de estas plataformas no es científico y cuestionan los resultados.

Si eres realmente curioso, puedes estar seguro de que la mayoría de las encuestadas por YouPorn son son nada tímidas acerca de sus hábitos de visualización: el 69% aseguró que no sentirían ningún tipo de vergüenza si las descubrieran viendo porno, aunque prefieran verlo a solas. Mas allá de la investigación, muchos expertos sugieren que las parejas que tienden a ver porno juntos prueban más cosas nuevas en la cama.

Según Pablo Dobner, director ejecutivo y cofundador de Erika Lust Films, “existe una demanda, pero la mayoría de las mujeres quieren algo mucho más sincero, limpio y sexualmente inteligente de lo que puedes encontrar en la mayoría de esos otros portales”. Además, Dobner resalta que las mujeres no buscan una etiqueta, sino una oferta distinta, más respetuosa hacia la mujer. “Están cansadas de lo mismo”.

Dónde lo ven

Según un estudio realizado por Pornhub, las mujeres son mucho más propensas a mirar porno en su smartphone que los hombres. El estudió descubrió que el 71% de las usuarias visitaban la web a través de su teléfono y tenían un 16% más probabilidades de permanecer en la página.

Lo que no les gusta

Resulta difícil generalizar sobre cualquier tema, aunque seguramente lo es más si nos centramos en el tema de la sexualidad, aunque según Anna Pulley de ‘Alternet’, hay tendencias claras en el diseño de la pornografía preferida por las mujeres: nada de eyaculaciones faciales y nada de ser demasiado burdos. Las mujeres parecen preferir una visión más narrativa, donde la verosimilitud es esencial para la identificación de la observadora, frente a la tendencia masculina a la idealización. Por ello, sugiere Pulley, se prefieren las películas con una buena trama.