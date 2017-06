Reclamarán para que se haga efectivo el aumento a policías retirados de Río Negro

Alrededor de 773 familias de toda la provincia no han registrado incremento en sus haberes desde mediados del año pasado.

En los últimos días, un importante sector de trabajadores retirados de la Policía de Río Negro denunció públicamente que no fue beneficiado con el incremento salarial dispuesto para la plana activa de la fuerza, debido a que no se incluyeron en el decreto de la pauta salarial los componentes no remunerativos. Al respecto, la senadora nacional Magdalena Odarda se reunió en Viedma con un grupo de retirados de la Policía, les expresó su preocupación por “esta política que discrimina y perjudica a un sector de los profesionales fuera de la actividad” y adelantó que “hará los reclamos correspondientes ante el gobierno provincial”.

La parlamentaria rionegrina lamentó que existan alrededor de 773 familias en toda la provincia de Río Negro que no han registrado incremento en sus haberes desde mediados del año pasado. “Esta decisión discriminatoria afecta a las jerarquías inferiores, tanto de los cuadros de oficiales hasta la jerarquía de oficial principal, y los cuadros de suboficiales que van de agentes a sargento. Los trabajadores que más sufren el impacto de la inflación y los tarifazos son los que también se ven perjudicados por estas medidas”, explicó Odarda.

Por último, la legisladora nacional de la CC-ARI ratificó su compromiso “en la defensa de los derechos de los trabajadores de las fuerzas de seguridad” y adelantó que los acompañará en este reclamo “hasta que haya una solución concreta y definitiva como lo está haciendo con la falta de pago del plus por zona austral ante ANSES”.