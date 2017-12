Reclamaron más seguridad en Río Colorado

( NOTI-RIO) Un grupo de vecinos de Río Colorado se movilizó para reclamarles a las autoridades mayor seguridad y celeridad a la justicia con un grupo de malhechores que tienen en vilo a la comunidad que están claramente identificados por la policía y que poseen un notorio prontuario delictivo.

El jefe comunal se puso al frente de los reclamos y prometió golpear todas las puertas necesarias para que la comunidad recupere la tranquilidad.

La autoconvocatoria fue realizada por los propios vecinos que sufrieron robos en sus propiedades, para indicarles a los funcionarios de turnos que “La comunidad entera le reclama que por favor tomen medidas urgente ante las retiradas esta situación que se multiplicaron los últimos tiempos y evitar así de lamentar hechos más graves a futuro.”

Del encuentro participaron el mandatario comunal Gustavo san Román, el Edil del FpV Miguel Godoy, el jefe de la Regional IV, Horacio Beccio y la conducción de la Unidad Once de Policía.

Los organizadores juntaron firmas en varias planillas que señalaban el pedido al intendente como máxima autoridad de Río Colorado que “intervenga ante los reiterados hechos de inseguridad que nuestra sociedad está atravesando. Poner en marcha un plan de prevención como erradicar los baldíos con malezas altas y tamariscales, colocación de de luminarias en sectores en donde se requiera. También gestionar la colocación de cámaras de vigilancia en distintas arterias. Que quede instalado en la agenda mensual de los funcionarios reuniones pare poder hacer un seguimiento de los avances.”

El Conejo Deliberante local en la sesión del jueves realizó el llamado por ordenanza la urgente conformación del Concejo local de Seguridad.

Durante el encuentro las historias se multiplicaron entre los propios vecinos quienes sufrieron momentos de inseguridad, amenazas y de robos en sus casas y vehículos.

“Es un momento duro el que estamos pasando, porque estamos siendo acorralados por esta gente que hace un tiempo largo vienen robando. Hoy es el día para empezar a unirnos todo el pueblo para empezar a darle una solución entre todos.” Claudio uno de los organizadores de la movida quienes denunciaros que los robos a las viviendas y zona privadas en el barrio de Villa Mitre se incrementó en los últimos 10 días.

Rosa vecina del grupo sindicados como los principales responsables de los atracos “Desgraciadamente algunos de ellos los tengo alambre de por medio. Tengo que vivir encerrada en mi casa con temor. Con mi marido nos turnamos para salir. Tengo un machete en la mesada para defenderme.”

Mientras que María José, mamá de un nene con discapacidad quienes fueron victima “Yo los tengo en frente, ellos con total impunidad nos amenazan, salen roban, con una promiscuidad sin respetar a los chicos que viven el barrio.”

Por su parte el mandatario comunal Gustavo san Román les dijo a los presentes que “La misma intranquilidad que tienen ustedes la sufrimos todos, es pedirle la mayor calma posible entendiendo la situación, porque también la he vivido. En estos días mantuve contacto con el Ministro de Seguridad de la Provincia y con el Juez, Tengo una reunió la semana que viene con el Fiscal General de la Provincia, porque entendemos que esta gente tiene las suficientes cantidades de hechos para que la justicia tenga una decisión diferente. Y me voy a estar sentado en Viedma llevando este reclamo de ustedes y exigir que nos den una respuesta, porque estamos perdiendo la tranquilidad del un pueblo por 4 o 5 personas. Me voy a poner al frente de este reclamo y voy a golpear las puertas que sean necesarias para que podamos recuperar la tranquilidad.”