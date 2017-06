Recrudecen los engaños mediante mensaje de texto

“TELEFONIA SATELITAL ARGENTINA: Premia tu línea activa, `GANASTE’ LA NUEVA SUZUKI 4X4 GRAN VITARA Comunicate YA! Para más info. FELICITACIONES!!”.

Carolina, una joven de nuestra ciudad, recibió este mensaje de texto a su teléfono personal el lunes pasado y, tentada por la curiosidad, se comunicó con el remitente: 011-40237334.

La atendió una voz masculina de manera muy amable, le explicó los alcances del supuesto sorteo y le solicitó el previo pago de 3.000 pesos para la cobertura de gastos administrativos.

Carolina en principio le creyó y estuvo a punto de concretar el depósito, aunque alguien la alertó y de esa manera se frustró la estafa.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió la inquietud y el propio director del ente, Matías Italiano, la acompañó a radicar la denuncia penal en la mesa de entradas de la Fiscalía.

En ese marco dio constancia de una cuenta bancaria que le enviaron mediante SMS, perteneciente a la sucursal 9.261 del Banco Nación, a nombre de Paola Ivana Bertola, DNI 29.030.279. También le dijeron que existía un juez interviniente en este tipo de concursos y lo identificaron como Leopoldo Raogallo.

Más allá de evitar el fraude, Carolina quedó muy preocupada porque accedió a dar sus datos personales, como nombre y apellido, número de DNI, domicilio, estado civil e hijos.

Este ardid es recurrente y conocido por muchos, pero no pierde vigencia.A mediados del año pasado, la OMIC recibía entre 12 y 14 denuncias semanales. Difundido este incremento estadístico —“La Nueva Provincia” publicó un informe el 15 de julio de 2012– la situación pareció controlarse.Sin embargo, por estos días surgieron nuevos casos y “las consultas se mantienen”, según reconoció Italiano en las últimas horas.El abogado consideró importante destacar que esta modalidad de engaño mediante mensajes de texto, además de automóviles, incluye televisores LCD y motocicletas como falsos premios.El mecanismo es simple. Desde un número desconocido –generalmente con característica de Córdoba (0351) o Capital (011)– se envían de manera indiscriminada mensajes de texto a celulares, anunciando a su titular la obtención del importante premio.Algunos invocan el nombre de productoras televisivas de primer nivel o de empresas con nombre similar a otras reales de telefonía.Al “beneficiario/víctima” se le otorga un número para comunicarse y, de esa manera, se le pide el depósito de dinero para cubrir los gastos. En el caso de los televisores, es de unos 300 pesos, pero en el de los vehículos, va de 3 mil a 5 mil.El año pasado, un vecino bahiense cayó en el fraude y perdió 4.500 pesos y otros 500 pesos en crédito telefónico y se abrieron no menos de cinco causas penales de casos que, por fortuna, no prosperaron.De todas maneras, existe una especie de traba legal, ya que muchos expedientes se archivan en Tribunales porque el denunciante no deposita el dinero solicitado y, de esa manera, la estafa no se consuma y no configura delito.“Insistimos en la difusión porque en estos casos, generalmente, juegan con la gente de menores recursos”, explicó por último Italiano.