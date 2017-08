Represalias chinas contra los frigoríficos argentinos

“Mientras los funcionarios del Gobierno continúan afirmando que la gira a China durante mayo fue excelente y que todos los proyectos de inversión están firmes y en marcha, existen datos que revelan cierta reticencia al respecto. Los funcionarios chinos que en su visita previa se fueron eufóricos con nuestras instalaciones y realizaban proyecciones al respecto, se enfrió lo de las represas y llegaron los resultados con las inspecciones que nos hicieron. Hubo un fuerte cambio”, afirma un ejecutivo vinculado al sector de las industrias frigoríficas de Córdoba al tratar de explicar el nuevo escenario que encuentra un grupo de frigoríficos nacionales que tenían intención de comenzar a comercializar sus cortes en el gigante asiático.

La provincia de Córdoba cuenta hoy con un sólo frigorífico que logró consolidar su perfil exportador y envía cortes a China: la firma Logros, de Río Segundo.

A fines del año pasado un grupo de funcionarios de la agencia sanitaria oficial de China visitaron frigoríficos vacunos y dedicados a la producción aviar en distintas provincias argentinas. Después de la visita se hizo una reunión final donde los técnicos dan una primera opinión verbal y la misma es que estaba todo en orden. Regresaron a Beijing y de allí se envió un informe con otra realidad.

Los frigoríficos nacionales están siendo afectados por las complejas relaciones comerciales con China y en particular por la reactivación de la obra de las represas hidroeléctricas. Una realidad muy distinta a lo expresado durante la gira previa.

“Del total de los cinco frigoríficos de carne vacuna se aprueba uno sólo, a dos le devolvieron observaciones porque necesitaban garantías adicionales del Senasa y a dos les dijeron que no calificaban para enviar cortes”, indica el ejecutivo del sector cárnico. Se trataba de cinco frigoríficos de distintas provincias que buscaban sumarse a la ola de compras de alimentos que desde hace tiempo comenzó a concretar China.

La discordia

La cuestión hidroeléctrica pesa en la cuestión. En el sector no buscan otras explicaciones. Para los empresarios y ejecutivos de la carne los cambios tienen que ver con las demoras en la reactivación de las obras de las represas hidroeléctricas en el sur. Obras millonarias donde hay compañías chinas expectantes de participar y que además encuentra a China como el financiador principal con unos 4.700 millones de dólares.

“A diferencia de visitas anteriores donde todo era más rápido, ahora es más lento. Un ruido en la línea hay. Se está preparando una visita durante este mes del secretario de Agricultura a China para ver si se puede agilizar esto. No sabemos si está pasando en otros mercados. Es algo llamativo porque los chinos tienen interés, tienen necesidad, pero luego no se traduce en los hechos”, cuentan desde el sector.

Cuota Hilton

El desacople en las relaciones comerciales con China se da en el marco de un contexto complejo para las operaciones de exportación de cortes vacunos. La exportación de cortes de alta calidad a Europa es sólo una muestra del momento que viven las empresas que lograron consolidar un perfil exportador. Este año el país volvió a incumplir con la Cuota Hilton. Según se difundió, se comercializaron 6.000 toneladas menos de las 29.500 que el país tiene asignadas. Y no se trata sólo de contar con más establecimientos habilitados para faenar y enviar esos cortes a los mercados exigentes.

El problema de fondo es, como tantas veces, la competitividad: “Ya van 9 períodos en los que no se cumple el cupo. Con los frigoríficos existentes, si fuese negocio se puede cubrir, la limitante es que la exportación no es negocio, no hay competitividad en el sector. Esto no trae aparejado penalidades ni perjuicio, pero está en sintonía con las perspectivas del negocio. Hay un valor de haciendo alto en dólares pero igual no es competitivo porque el valor de la mano de obra en Argentina es el triple al de la región. Y la materia prima en dólares es más cara aquí que en Brasil y Uruguay. El comprador internacional paga 200 dólares de más, pero no 2.000”, se explica desde el sector.

Cordoba cuenta hoy con un solo frigorifico que envia cortes a China: la firma Logros, de Río Segundo.