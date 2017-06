Respuesta a un afiliado: “Este partido no es un sello”

La conducción del ARI salió en respuesta a la solicitud de “democratización” del partido. Dijo que de todos los que firmaron el documento, solo un es afiliado. Aseguraron que funcionan los resortes internos. Valoraron la figura de la senadora Magdalena Odarda. Y lamentaron “que haya buitres”.

En un duro documento, firmado por el presidente del partido, Cristian Llanca y suscripto por todas las mesas locales, aseguraron que la crítica “carace de legitimidad” ya que proviene de afiliados suspendidos por inconductas partidarias, por integrantes de la UCR, Cambiemos y el FPV.

A continuación, la respuesta:

“La Dirección Provincial de la CC ARI informa que de las personas que figuran en un comunicado publicado hace unas horas, solamente una o a lo sumo dos son afiliados al partido, por lo tanto dicha nota carece de toda legitimidad al haber sido suscripta por personas ajenas a nuestra fuerza partidaria, afiliadas al radicalismo, al PRO, independientes o integrantes de los gabinetes municipales del Frente para la Victoria en Río Negro.

A modo de ejemplo, El Sr. de General Roca está suspendido por grave inconducta partidaria, el de Regina, luego de hacer una elección del 1% como candidato pasó a ser funcionario del Frente para la Victoria en la gestión del ex intendente Albrieu, la Sra. de Bariloche que llevó al partido de ganar en esa localidad a su peor performance, es militante pública de la UCR. Otros asistentes a la reunión provenientes de Cipolletti, también fueron sancionados por integrarse a la campaña de Cesar Barbeito – Julio Arriaga y repartir chapas y colchones en los barrios humildes en las elecciones de 2011.

A ese único afiliado que suscribe la misiva, le respondemos que este partido no es un sello. Lejos de ello, tiene casi 30 mesas locales con representantes elegidos en elecciones internas, concejales y convencionales constituyentes, comisionados de fomento, tribunales de cuentas en varias localidades que brillan constantemente en su gestión, balances al día, número de afiliados exigidos por la Justicia, cumple con las Asambleas partidarias en forma reglamentaria, además de estar peleando la punta en las encuestas con casi el 60% de imagen positiva de la ciudadanía, con el 70% de conocimiento y con el acompañamiento en las urnas de más de 96 mil rionegrinos (27%) que la llevaron al Senado de la Nación, gracias al trabajo de cada uno de los integrantes de este partido.

Lamentamos que haya buitres que como toda ave carroñera, ronda permanentemente hostigando a nuestra Senadora para bajarla de la candidatura y quedarse con un partido al cual no aportaron absolutamente nada. Siempre financiados por algún magnate inglés o por su mandadero diputado nacional, o bien por algún interesado que en estos momentos sobran y que llegado el caso, denunciaremos con nombre y apellido.

Es necesario también recordarle al afiliado que en las elecciones municipales de General Roca en octubre de 2011 que se realizaron junto con las elecciones nacionales, fue él mismo quien solicitó a la Justicia Electoral que la boleta del ARI que compulsaba en esa localidad no lleve arriba el tramo correspondiente a la candidatura de Elisa Carrió a presidente de la Nación. Este caso se dio únicamente en esta ciudad y en ninguna otra de la provincia. Evidentemente su autodefinición de “lilito auténtico” es reciente y necesariamente surgió luego de este hecho, del que no sabemos si Carrió tiene cabal conocimiento.

Por si no se enteró el afiliado, la Senadora no agrede a nadie. Lo único que hace es trabajar y recorrer la provincia, de tal forma que ha sido reconocida como la legisladora mas laboriosa del país para el orgullo de todos los rionegrinos. A modo de ejemplo, la última semana pasó de trabajar en Río Colorado presentando a la comunidad el escrito de amparo ambiental por la salud del Colorado, luego al alto valle para intentar frenar el remate de Expofrut junto a los productores y trabajadores, luego visitó intendentes, concejales, comunidades mapuches y escuelas de la región sur llevando esperanzas a quienes se resisten al cierre de la escuela de Río Chico Abajo y reclamando por el mal funcionamiento del servicio bancario en la zona, para finalizar en Bariloche acompañando a los cientos de ciudadanos que exigen respuestas por la contaminación del Lago Nahuel Huapi, o reunida con empresarios del turismo proponiendo soluciones para el sector o buscando definiciones para la orquesta del bicentenario. En el medio, dos tardes en cama por problemas de salud que no le impidieron seguir con su recorrida.

Es una pena que quienes llegaron a lugares de representatividad agarrados de la pollera de nuestra senadora, usándola a más no poder, ahora hagan este pésimo papel de bajar las banderas históricas de la CC ARI RIO NEGRO, para pedir por favor que aunque más no sea “los llame por teléfono” algún dirigente de otro partido para ver si ocupan algún carguito porque evidentemente estos turistas ideológicos tienen algún problema de lealtad que hace que nadie los tenga presentes”.