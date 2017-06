Resultados de un sondeo en las cuatro grandes ciudades en Rio Negro

El consultor Ricardo Vignoni señaló que de acuerdo a un sondeo que hizo en Viedma, Bariloche, Cipolletti y General Roca “el gobernador Alberto Weretilneck sigue bien en imagen, el intendente Gustavo Gennuso mejoró muchísimo, de la mitad de la tabla para abajo pero repuntó, otro que está bien allí es el ministro Carlos Valeri; el intendente Aníbal Tortoriello está en descenso; Martín Soria estable –venía de más de 65 puntos- pero ahora con unos puntitos abajo y José Luis Foulkes en ascenso”. Dijo que el presidente Mauricio Macri es en Bariloche donde está mejor, si bien en general no es buena la imagen, mal en Cipolletti y Roca y un poquito mejor en Viedma.

Vignoni señaló, en declaraciones a Cadena Integración, que de acuerdo al último sondeo en las cuatro grandes ciudades de la provincia, en Bariloche el intendente Gustavo Gennuso “mejoró su imagen, la del gobernador Alberto Weretilneck sigue igual y la del presidente Mauricio Macri, si bien no es buena, es la mejor respecto al resto de la provincia”.

Dijo que en Cipolletti la imagen del intendente Aníbal Tortoriello “no levanta, el Gobernador sigue muy bien y Mauricio Macri está en la mitad de la tabla, como siempre”.

Respecto a General Roca, señaló que el intendente Martín Soria “sigue bien, aunque bajó algunos puntos, producto probablemente del desgaste de la gestión, seis años midiendo muy alto, arriba de los 65 puntos, hoy está algunos puntitos menos de los 60, y con una imagen negativa más alta que la que tenía un año atrás, pero no es para alarmarse, sigue estando bien, Roca es un bastión”.

Agregó que en esa ciudad cabecera del Alto Valle, “el Gobernador está bien y otra cosa que me llama la atención es que uno de los dirigentes que está muy bien es Alejandro Palmieri, que es el que suena como candidato a intendente cuando termine el mandato de Soria, puntitos más, puntitos menos, su imagen está cerca de la del intendente, 5 puntos menos en la imagen positiva y 5 más en la negativa, pero no es un abismo”. “Cuidado con Palmieri, faltan dos años todavía”, advirtió. Dijo además que en Roca “Macri no tiene plafond”.

En cuanto a Viedma, informó, de acuerdo a un sondeo reciente, que el presidente Macri “tiene una imagen negativa, aunque no tanto como unos meses atrás; la del Gobernador sigue bien y la que levantó es la del intendente José Luis Foulkes, yo lo tenía con un puntaje menor al que lo tengo hoy, le reconocen algunas cosas que hizo en el último tiempo, y cuando uno pregunta si lo reelegiría, si bien no puede ir a otro mandato, tiene un porcentaje interesante aunque no como la imagen que tiene hoy”.

Señaló que en la capital la imagen de Juan Manuel Pichetto “es buena, tiene una imagen sostenida superior a los 50 puntos, que lo acerca a lo que tenía en la contienda electoral donde compulsó para hacerse de la ciudad”.