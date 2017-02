Río Colorado: El 15 de marzo entregan las llaves a los propietarios de las 104 viviendas

(NOTI-RIO) El Intendente Gustavo San Román le confirmó a los propietarios de las 104 viviendas perteneciente al Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno que el próximo miércoles 15 de marzo se entregará las casa si o si.

Lo acordó con los propietarios del nuevo barrio, ante la urgente necesidad que tiene la mayoría de las familias por habitar los edificios.

La empresa constructora de Roca, ECA SA, que realiza la obra y la comuna local trabajaran contra reloj para llegar con la finalización de las tareas complementarias con los tendidos eléctricos, la obra principal de la conexión que llega el servicio de gas a los domicilios y la nivelaciones con los rellenados de las calles del barrio.

Y si faltara concluir parte de algunas de las ejecuciones, de igual forma se les entregaran las llaves para que sus dueños decidan si la habitan inmediatamente o al final de todos los arreglos.

Cabe recordad que el complejo habitacional había sido sorteado ante escribano publico dentro de los festejos del 113º aniversario de la localidad en la gestión de Carlos Pilotti (FpV), ante una gran polémica donde con grandes sospechas por la falta de la publicación oficial de los listados postulantes, que superaba los 500 inscriptos.

La nueva barriada se construyó en el barrio de Villa Mitre dentro de terrenos del Obispo de la Diócesis de Viedma y la gestión municipal de ese momento se comprometía a construir un gimnasio que tendrá una superficie superior a los 1.000 m².

La documentación señalaba que el gimnasio tendrá que respetar especificaciones técnicas que exige el obispado y en ese momento la construcción tenía un costo estimado superior a los 3 millones de pesos y se había acordado que el plazo de ejecución de la obra iba a ser de 24 a 36 meses como máximo, caso contrario el acuerdo quedará sin efecto.

Luego de varias idas y vueltas, en plena campaña electoral y ante las reiteradas demoras se modificó el convenio y se firmó por la construir en el lugar un salón de usos múltiples que iba a tener una superficie de 750 m2. Empresa constructora: E.C.A. S.A.

Finalmente a pesar de todo nunca se cumplió con los contratos firmados entre las partes.

La entrega del complejo habitacional lleva más de un año demorado y en el medio los propios dueños se pudieron los reclamos al hombro, que llevó que Carlos Pilotti a pocos días de entregar el poder firmó la resolución 159/15 suspendiendo el cobro de las cuotas pactadas en los convenios de pre adjudicación suscriptos con los beneficiarios, hasta tanto se haga efectiva la entrega de las mismas.

Los propios adjudicatarios denunciaron los deterioros que estaban sufriendo las viviendas en momento que la obra se encontraba paralizadas.

En el medio el jefe comunal San Román invalidó la adjudicación de una casa que fue asignada en forma “irregular”

por la gestión de Carlos Pilotti horas antes de entregar la conducción municipal.

El 9 de diciembre a pocas horas de entregar la llave de la comuna, el entonces secretario de Gobierno Marcelo Casalla habría firmado una preadjudicación en forma anómala.

“El convenio 758/15, que figura en mesa de entrada y que lleva la única firma del exfuncionario, Marcelo Andrés Casalla, le hace entrega de una casa a Laureano Abel Muller, sin hacerle cumplir ninguno de los rigurosos requisitos que debieron cumplir los restantes 103 preadudicatarios.”

Era para abonar parte de las obras de asfalto con la empresa Sur Asfalto SA

Y finalmente ayer ante la presión ejercida por las familias por la imperiosa necesidad de contar con la viviendas porque parte de ellas no tiene donde pernoctar, el actual mandatario determinó entregarlas “como sea” a mediados de marzo, sin que estuviera las garantías con la conexión central de gas, porque falta que la empresa Camuzzi haga la conexión.

“La mayoría de nosotros tiene la necesidad de las viviendas y las vamos ocupar estén como estén. Ojala con todos los servicios, pero si no fuera, entraremos y esperaremos que se terminen las obras complementarias.” Señaló una de las propietarias.

Cuando se finalicen las entrega, el Poder Ejecutivo y el IPPV comenzaran a reorganizar los cobros de las cuotas de las viviendas.





En su cuenta de Facebook las propietarias mostraron sus felicidades “Hoy es un día de sentimientos encontrados, el mismo sentimiento que tenemos las 104 familias con nuestros hijos.ganas de llorar,de reir, hasta de saltar.

El gran dia despues de 4 años de reuniones y mas reuniones, de insistir, de pelearla y arreglarnos como podiamos cada familia en su espera. Todos con distintas necesidades, pero una en comun La Casa Propia. El sueño llega a su fin y en unos 20 dias se hara realidad y las estaremos habitando.

Casitas que fueron cambiando de color, segun el gobierno a cargo, pero que importa ya. Casitas nuestras al fin. Ya no te veremos solo al pasar. Te veremos desde adentro.

Mas adelante agradeceremos a cada uno como corresponde. Pero esta vez el agradecimiento va para las 104 familias, a los que estuvieron hoy, pero en particular a las que siempre nos juntamos y la peleamos por todos. ¡Gracias infinitas!

Agradecemos primero a toda la gente que sin tener nada que ver apoyo y acompañaron nuestro reclamo, a todos los medios de comunicacion que siguen este tema desde siempre, a integrantes de partidos politicos que tambien estuvieron apoyando y dando una mano desde un principio. Y tambien al intendente San Roman que sabemos que es su trabajo, y que muchas veces nos hemos enojado y hecho muchos reclamos, sabemos tambien que esto lo heredo del gobierno anterior. ¡Gracias a todos!

104″

Resumen de la reunion: tal cual lo dicho hoy en este facebook la entrega se hara el 15 de marzo con lugar, dia y horario a corfimar. No hay acto protocolar, cada uno retirara su llave y firmara los papeles correspondientes a la entrega de la casa. Se entregaran sin gas hasta que Camuzzi habilite el pase al barrio segun avance la obra complementaria del cruce de ruta 22. Asi que esta en decision de uno mudarse o no. Por lo que se consulto la obra no tardaria mucho en concluirse, los papeles estarian completos. Se mandaron cartas a Camuzzi pidiendo si se habilita igual con varias garantias por parte del municipio y la empresa contructora.

Se hara el entubado de la calle 12 de octubre en bien la empresa traiga el caño, pero no seria tema de demora.

A 11 familias que designo accion social se les entregaran los artefactos de gas sin costo. La lista esta en accion social.

Y los convenios por el tema cuotas y demas se entregaran y se firmaran mas adelante, como tambien se reconocera a quienes pagaron el terreno completo o algunas cuotas.

Lo demas lo hablaremos cada uno en su caso.

Recuerden que no hay que aflojar igual hasta que se habilite el gas. Pronto llegara el invierno.

104”