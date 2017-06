(NOTI-RIO) Atlético derrotó y dejó sin invicto al líder Buena Parada por 4 a 2 y se ubicó como escolta confirmando en la última fecha de la primera rueda que es uno de los candidatos que luchará por el titulo apertura del fútbol local.

En el inicio del juego ambos presentaron un partido de marca cercana en el mediocampo, sin dejar espacio que aproveche el rival.

El dueño de casa dependió mucho de lo que podía generar Lucas López con el dominio del balón.

En el conjunto verde que comienza a mostrar el sello que imponen desde el banco Eduardo Labiano y Nelson Erburu, mostró un juego estratégico, con mucho despliegue fisco. Además de tener un plus de contar en el once titular a un tridente intratable que conforma los hermanos, Ignacio, Facundo, Tomas Iturrioz.

Luego de un arranque pálido, comenzó a llegar los goles que le fue dando vitalidad al encuentro.

A los 23’ Facundo Iturrioz abrió la cuenta para Atlético, a los 31’ el goleador del torneo Ignacio Iturrìoz puso el segundo y a los 34’ Julio Devesa marco el 3 a 0.

Buena Parada si mucha claridad fue en busca del descuento que llegó a los 40’ de un tiro penal ejecutado por Yoan Maldonado. 1-3.

En el complemento el juego entró en una meseta donde prevalecieron los roces con piernas fuertes.

A 12’ Buena Parada pierde por expulsión a Juan Soto y a los 24’ una contra en velocidad Tomas Iturrioz marcó el 4 a 1.

Con mucho amor propio el local fue a buscar achicar las diferencias. A los 36’ Lorenzo Soriani marcó el 2-4.

Y a los 39’ el juvenil arquero de Atlético le contuvo un penal a Yoan Maldonado.

Barrio Unión en su reducto le ganó por la mínima a Defensores de la Colonia. El único Tanto lo marcó Julio Aranda.

El Pampeano, La Adela también le ganó a Caza y Pesca de Médanos por 1 a 0, con gol de Juan Saltiva.

Villa Mitre volvió a caer 3 a 2 como local frete a Juventud Agraria. Los goles del conjunto de Algarrobo lo marcaron, Gustavo Monserrat, Fernando Bernacki y Mauricio Savachuck en contra su arco. Mientras que Luis Espinosa y Amadeo Alonso hicieron lo propio para el mítrense.

Con nueve fechas jugadas la tabla de posiciones la encabeza: Buena Parad 19, Atlético 18, Independiente 17, Barrio Unión 12, Defensores 10, Caza y Pesca, La Adela, 8, Juventud Agraria 5, Villa Mitre 2.

El próximo domingo: Barrio Unión vs Atlético, Buena Parada vs Juventud Agraria, Independiente vs Defensores, Villa Mitre vs Caza y Pesca. Libre La Adela.