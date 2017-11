Río Colorado: Cuando el fútbol tiene perfume de mujer

(NOTI-RIO) Hace años que el fútbol femenino amateur se transformó en una realidad que no deja de crecer en el deporte rey, siendo éste ya no solo un patrimonio exclusivo de hombres.

A lo largo y ancho de la provincia de Río Negro la disciplina está en franco crecimiento. En la Comarca de Río Colorado y La Adela, que no solo muestra un presente óptimo, sino un futuro asegurado con las niñas que se van sumando a la actividad y van tomado protagonismo.

En esta zona, son más de 200 las mujeres de todas las edades que conforman el nutrido grupo que eligen correr detrás de la pelota. Se organizan permanentemente en equipos (por fuera de la estructura oficial de la liga regional de futbol) para disfrutar de los distintos torneos, en las canchas locales o en zonas regionales.

Casi a diario, sin tenerle temor al clima, se las puede ver realizando prácticas en algunas canchas para ayudar a su preparación. De esta manera, dicha actividad previa, les permite tomar el ritmo para llegar físicamente aptas al encuentro del fin de semana.

Siendo muchas de ellas amas de casa y teniendo a su cargo las tareas que un hogar conlleva, las mujeres realizan un impase en sus tareas diarias. Después de su trabajo y de una atención minuciosa a sus hijos, inician el ritual de calzarse los botines, un Jogging o calza y remera para reunirse y “despuntar el vicio” de correr detrás de una pelota de fútbol.

El grupo es heterogéneo. Entre las mujeres mayores, están las jóvenes mayores que luego de cumplir con las obligaciones escolares, dejan todo de lado para calzarse los cortos y llegar hasta la cancha o el potrero para jugar “un picadito”.

“Fíjate como le está pegando.”, “No tengas miedo de salir con los puños, vos sos el arquero.” “frenate y levantate para ver dónde está tu compañera para darle el pase.” Se lo escuchó en una de sus prácticas a Víctor Donadieu, que lleva el rol de manager o técnico en el club Villa Mitre.

“Acá el fútbol no solo se ve. Sino también se juega, se grita cada gol, se llora cuando perdis, se vive a pleno y sobre todo se siente con el corazón.” Comentó María en uno de los descanso

El club se encuentra jugando un torneo regional que involucra varios equipos del Alto Valle y del Valle Medio, donde se viaja cada quince días a una localidad distinta para participar del campeonato.

Villa Mitre cuenta con más de 80 jugadores desde los 12 años hasta los 40, dividida en cinco categorías, Sub 12 (de 9 a 12 años), sub 14 (de 14 a16 años), sub 16 (16 a 18 años), sub 18 (18 a 20 años ) y libres (mayores de 20 años).

Pero nada resulta sencillo para el grupo, que a pesar que hacen sacrificios para poder entrenar, dejar a sus familias para entrenar o viajar, también se tiene que ocupar previamente juntar dinero para afrontar los costos viajes.

Entre fecha y fecha, las mujeres organizan ventas de tortas, rifas, cocinan lechones, buscan apoyo de los comercios locales y concreta actividades para reunir los fondos necesarios para viajar. “Cada salida, para llevar a todas las categorías nos sale arriba de los 16.000 pesos” reflexiono Víctor

LAS PIONERAS CON 18 AÑOS Y CON CIENTOS DE TROFEOS

El equipo con nombre propio “Taco y Gambeta” mantiene una amplia trayectoria que no se interrumpió nunca.

Se formaron a mediados de 1999, donde empezó jugado en torneos organizados en la cancha de fútbol 5 de los Bomberos y posteriormente fue parte de la liga comercial.

El grupo de mujeres a su vez participo de innumerables encuentros, torneos y campeonatos regionales y nacionales desarrollados fuera de la localidad, logrando, copas, trofeos y reconocimientos de sus pares.

Actualmente tres jugadoras (Melly, Bety y Vale) con una vasta trayectoria dentro del equipo femenino “Taco y Gambeta” están reforzando a Almafuerte de Chele Choel.

La veintena de jugadoras en la categoría libre desde los 18 años en adelante están a cargo de Claudio “Galli” Ríos en la dirección técnica y Jorge Pérez en la preparación física.

“Para cada una de las participaciones que tenemos, todas trabajamos mucho para reunir los fondos necesarios y para eso. Contamos con mucho apoyo y acompañamiento de nuestras familias. También de la comunidad de Río Colorado.” Comentó Susana Pérez integrante de Taco y Gambeta.

TENEMOS BUENAS JUGADORAS AUNQUE SON UN POCO “VAGAS” PARA ENTRENAR

Víctor Donadieu responsable de casi un centenar de mujeres del club Villa Mitre comentó “Acá no todas son amigas, pero cuando llegan al club o se ponen la camiseta, las dificultades o los problemas quedan de lado, queda todo afuera y todas por igual tiran para el mismo lado.”

“Dentro del grupo tenemos chicas que se destacan, juegan mucho mejor que un hombre. Pero algunas de ellas son un poco “vaga” para entrenar o cumplir con las prácticas. Pero tienen que entender por más que tengan capacidad y habilidad, al no estar físicamente bien, todo los esfuerzo no sirve para nada.” Dijo el DT orgulloso.

VOCES DE MADRES E HIJAS COMPARTINDO LA MISMA PASION

Entre el numeroso grupo de mujeres en el equipo de Villa Mitre, hay varias madres e hijas, hermanas o familiares que están compartiendo desde hace años la misma pasión por el futbol, entre ellas están:

Mabel Suarez y su hija Evelyn Álvarez: “Me encanta el fútbol y en estos espacios pude junto a m hija jugar, disfrutar y hasta jugar en algunos partidos en el mismo equipo, aunque somos de categorías diferentes.” (Mabel)

“Este deportes siempre me gustó, porque en casa el fútbol se respira en todos los rincones y desde hace un par de años que comencé a practicarlo y no creo que practique otra actividad que no sea el fútbol.” (Evelyn)

María Suarez y Zaira Donadieu: “En casa somos todos futboleros, donde se tornó en una pasión y cuando nos encontramos en la mesa se discute y se opina de futbol. Compartir además de jugar este deporte con mis hijas me da mucho orgullo, porque estamos conectadas“(María)

“Desde chiquita, el fútbol me llamó mas la atención que otro deportes y mi familia siempre me apoyó. Por un tiempo pude jugar en el fútbol mixto en la liga, donde lo disfruté mucho, lástima que este año se cortó.” (Zaira).

Malena Roa de 9 años “Desde chica siempre vi jugar a mis tíos y el futbol me llamo la atención, lo practique y me gustó. Igual que las otras compañeras pude jugar el futbol mixto en las inferiores en el club Atlético y la pasamos muy bien. Ojala que vuelva para el año que viene.”

LOS HORARIOS VARIADOS

Víctor prepara las prácticas varios días a la semana adecuando los horarios acordes a la disponibilidad de las mujeres. Un grupo de madres de familia van a las 15 horas y las que estudian concurren después de las 19 horas.