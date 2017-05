Río Colorado esta en la lista para albergar la central nuclear de la Patagonia

Es muy ciertas las posibilidades de que se instale en la localidad de Rio Colorado, Sierra Grande o Conesa una planta nuclear capaz de generar 1.150 MW de electricidad.

La estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) anunció en mayo que se firmará el primer contrato comercial con China para la construcción de dos nuevas centrales, Atucha III, la cuarta del país, (al lado de Atucha I y II, en la localidad bonaerense de Lima), y una quinta en un lugar indeterminado.

El subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, evitó dar precisiones sobre el lugar dónde será emplazada la quinta planta aunque aclaró que “no será en la zona de Atucha” y deslizó que esa central se construirá “en una zona cercana a una fuente de agua fría”.

El gobernador Alberto Weretilneck viajará a China con la comitiva del presidente Mauricio Macri y su inclusión consolidó la versión de que en Río Negro se localizaría la quinta central nuclear que se construirá en el país, financiada por la potencia oriental y cuyo convenio se firmará el miércoles próximo en Beijing. El lugar que suena con más fuerza es Sierra Grande.

En gobierno nacional todo es hermetismo sobre la planta. Energía admitió –como publicó “Río Negro” el domingo– que sería en la Patagonia. El subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, dio muy pocas pistas. Se construirá “en una zona cercana a una fuente de agua fría”, declaró.

Distintas fuentes avalaron la ubicación en Sierra Grande y, en segundo lugar, Río Colorado, incluyendo otras localidades. Existió una coincidencia en sus declaraciones : la localización será en Río Negro, y la ciudad deberá tener costa de río o de mar.

Ayer, en Bariloche, Weretilneck confirmó su participación en la gira presidencial. No avanzó en detalles de los motivos, ni refirió a la especulación sobre la quinta central nuclear.

Su imprevista participación no es casual. Sólo otros dos gobernadores comparten el viaje con la delegación presidencial: el sanjuanino Sergio Uñak (FpV) y el aliado jujeño Gerardo Morales. Ambos tiene claras razones.

Macri esclareció el porqué de esas presencias. En diálogo con la agencia estatal china Xinhua, detalló las firmas de convenios de inversiones por unos u$s 2.100 millones, priorizando centrales hidroeléctricas en El Tambolar, ubicado sobre el río San Juan, y un parque solar en el salar de Caucharí, en Jujuy.

En ese marco, la participación del rionegrino supera cualquier especulación política. Así, Río Negro –seguramente– formará parte de los acuerdos para la construcción de dos centrales nucleares, con préstamos chinos por unos 12.500 millones de dólares. La primera y de menor potencia se ubicará cerca de Zárate, y la segunda –todo indica– será en Río Negro.

Nación había logrado plena reserva pero, esta semana, el dato se filtró en Viedma. En diálogo con APP y Radio Nacional, el dirigente del Pro rionegrino, Pedro Casariego dijo que “se jugaba” –aludiendo a altas fuentes de Nación– que la quinta central se ubicaría en Sierra Grande.

Su intendente Nelson Iribarren afirmó no tener otra información más que la pública”, pero –en principio– acepta la propuesta (Ver recuadro). Frente a la inquietud que el tema despertó en Río Negro, Gadano demoraba ayer toda precisión sobre el asentamiento, a la espera de las reuniones decisivas del próximo lunes y martes en Beijing.

Días atrás, Gadano confirmó que el miércoles 17 en Beijing el presidente firmará “un contrato marco para la construcción de dos nuevas centrales nucleares”. La menor –que será la cuarta en el país y llamada Atucha III– será de 745 MW, que funcionará a base de uranio natural y agua pesada. Consignó que en la quinta se usará uranio enriquecido y agua liviana aunque el funcionario nacional mantuvo la reserva de su localización.

Macri y la comitiva partirán esta tarde aunque el punto inicial será Dubái, arribando el lunes a China y el último destino será Japón. El regreso se prevé para el sábado 20 de mayo.

El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, apoyó la instalación de una central nuclear en la localidad, aclaró que en concreto “aún no hay nada” y dijo que primero habrá que consultar a la población.

Estimó que de concretarse el proyecto, tendría de un gran impacto en el desarrollo de la localidad y espera que pueda generar empleo sostenido, más allá del estacional por la construcción de la planta.

Iribarren trató el tema en Capital Federal y tenía previsto reunirse con el subsecretario de Energía Nuclear de Nación, Julián Gadano. Dijo que en caso de que la ubicación sea en Sierra Grande, primero habrá que consultar a la población. “No se hará nada sin ese paso”, expresó.

Declaró a este diario que “es cierto que Nación trabaja en distintos lugares de la Patagonia, pero hemos sido prudentes, nos pidieron hermetismo”.

En Chubut ya descartaron la posibilidad de que se instale allí. El ministro de Ambiente de la provincia, Ignacio Agulleiro, confirmó que no hubo ningún pedido desde Nación por una central nuclear en Chubut.

