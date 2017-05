Río Colorado: “Grieta” en el bloque del FpV. Buscan bajar a Miguel Godoy de una Comisión

(NOTI-RIO) Las diferencias internas que parece ser insalvables (hasta ahora) entre el secretario del bloque del Frente para la Victoria, Martín Castro con el edil y secretario de la Unidad Básica local Miguel Godoy, sigue en una línea de asenso casi sin retorno.

Luego de conocerse públicamente por NOTI-RIO la “grieta” existente entre ambo, ahora el ex candidato a la intendencia por el FpV, busca desplazar a Miguel Godoy de la presidencia de la principal comisión “Gobierno y Asunto Deliberativos,” para cedérsela a la Concejal y aliada del secretario, Alicia Franco.

En un año y medio del actual gobierno la Comisión de Gobierno y Asunto Deliberativos que está conformada por Miguel Godoy (FpV), presidente, Juan C. Canales (JSRN) y Francisco Grill) (UCR), fue estadísticamente la que mayor trabajo concretó, en reuniones y definiciones en los distintos proyectos.

Allegados al sector señalan que la medida es para sacarle protagonismo a Godoy y como para “planchar” las actividades de la Comisión.

El “enroque” (que busca sobrepasar el reglamento interno del Concejo modificado y aprobado al inicio de la gestión), será tratado en la sesión Ordinara de hoy martes, lleva el punto 6º PRESENTACIONES DE LOS BLOQUES (Expediente Nº 9218: Presentación del bloque de concejales del FPV informando modificaciones en comisiones.)

Se pedirá que Alicia Franco encabece la Comisión de Gobierno y enviar a Godoy a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside Francisco Grill (UCR); Juan C. Canales y hasta hoy Alicia Franco).

Como Antecedente, durante la gestión anterior de Carlos Pilotti (FpV) hubo movimientos de los Concejales oficiales para apartar de la presidencia a la ex Concejal del FpV Luciana Olivi, aunque los distintos intentos fracasaron reglamentariamente.

A pesar de las negativas de los involucrados la “grieta” entre Castro-Godoy es visible y no está cayendo nada bien dentro del Partido que en gran numero están respaldando al titular de la Unidad Básica.

LAS COMISIONES:

Obras y Servicios Públicos: Pte, Francisco Grill (integrantes; Juan C. Canales y Alicia Franco).

Hacienda y Finanzas: Pte, Gabriela Ferrada (Marisa López y Francisco Grill),

Acción Social y Cultura; Pte Marisa López (Gabriela Ferrada y Fabiana Bernuzzi),

Gobierno y Asunto Deliberativos; Pte Miguel Godoy (Juan C. Canales y Francisco Grill),

Producción y Desarrollo; Pte. Fabiana Bernuzzi (Juan C. Canales y Alicia Franco).