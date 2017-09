Río Colorado: Independiente vs Buena Parada abrirán el torneo clausura de fútbol

(NOTI-RIO) En la reunión liguista que se concretó anoche se sorteó el fixture del torneo clausura de fútbol que comenzará el próximo domingo 17 de agosto, aunque todo quedará supeditado a que los clubes afiliados cancelen sus deudas con la liga y abonen la inscripción al segundo campeonato del año.

El clausura se jugará todos contra todos a una sola rueda y el campeón del torneo corto, tendrá un parido final con Atlético que tendrá la ventaja deportiva por haberse ubicado como escolta de Independiente que se consagró campeón.

Un detalle que volverá a reiterarse con el torneo pasado, es que los dos equipos Bonaerenses, Juventud Agraria y Caza y Pesca, jugaran de local o visitante el mismo fin de semana.

El partido inaugural que concentrará toda la atención de la afición deportiva y que se seguramente se adelantará para el día jueves por la noche el que disputen el flamante campeón Independiente recibiendo a Buena Parada.

El domingo desde las 16,15 horas la fecha se completará con Barrio Unión vs La Adela, Defensores de la Colonia vs Juventud Agraria, Defensores vs Caza y pesca. Libre Atlético.

La segunda fecha se enfrentaran, Buena Parada vs Barrio Unión, La Adela vs Atlético, Caza y Pesca vs Independiente, Juventud Agrario Villa Mitre, libre Defensores de la Colonia.

Entre los primeros pases que se registraron está el de Rodrigo Izquierdo que dejó a Independiente y se incorporará a Juventud Agraria, donde ya participa Gustavo Monserrat otro ex histórico rojo.