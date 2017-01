Río Colorado: La comuna seguirá sin presupuesto económica y si saber el estado financiero

(NOTI-RIO) La administración municipal de Gustavo san Román (JSRN), finalizar el primer año de gestión, sin tener un presupuesto económica aprobado, impidiendo conocer oficialmente el estado financiero, si saber los ingresos como los egresos de partidas especiales y todo indica que el próximo años continuara por el mismo laberinto.

A la incertidumbre económica de la comuna, se suma la paralización del Tribunal de Cuentas un años prácticamente sin presentar los dictámenes trimestral sobre el estado de ejecución presupuestaria de la actual gestión, como lo establece las normas vigentes.

Además los dos bloques opositores dentro del delibérate sostienen que en este periodo, la administración municipal “gasta mucho más de lo que dice en sueldo. Para cumplir con eso utiliza las partidas especiales. También utiliza los intereses que generan los plazos fijos para destinarlo afrontar el pago de haberes.”

Todo se inicia Además los tres miembros del órgano de control no logran ponerse de acuerdo como cerrar el último año de gestión del gobierno saliente de Carlos Pilotti (FpV) luego de comprobarse serias irregularidades en la aplicación del presupuesto para el año fiscal del 2015, el cual fue denunciado por el delito de “Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios público”.

Este medio pudo saber que la masa salarial mensualmente llega actualmente a los 8 millones y para afrontarlo se destinan el 100% de la coparticipación, el 95% del total de los ingresos municipales y solos quedan un 5% resta para financiar la difícil situación por la que atraviesa la comuna, inversión pública, parque automotor, combustible, insumos etc.

Para los representantes del FpV, sostienen a capa y espada que no es tan importante revisar los incrementos de cada partida presupuestaria, de la llegada de nuevos ingresos y como salieron de las cuentas municipales. Sostienen que durante su gobierno perdió protagonismo en el Concejo Deliberante como en el órgano de control.

A pocos días del cierre del año 2016, aun no está resuelto el tema de fondo con el presupuesto 2015, que tiene una seria diferencia de 32 millones de pesos y no hubo debate sobre el presupuesto 2017.

Desde el bloque de la UCR señalan que “Se nota cierto manto de encubriendo de JSRN a FpV, que han utilizado las mismas prácticas respecto de la utilización de fondos específicos (fondo de viviendas, alumbrado público) para pagar sueldos y financiar déficit.”

El Edil Radical Francisco Grill expuso “Fuimos los únicos que generaron propuestas para saldar la situación por la cual atraviesa la comuna (funcionar sin un presupuesto real). Desde los inicios nuestro bloque de la UCR, propuso que se aplique para cerrar el ejercicio financiero 2015 la ordenanza 1733/15 producto del trabajo legislativo. Luego de un año duro de debate respecto de este tema, la UCR no cederá terreno, queremos realizar un estudio exhaustivo sobre cada uno d ellos incremento en las partidas y parece que el oficialismo y el FpV no están dispuestos a realizar estas revisiones.”

“Los informes solicitados desde la comisión de hacienda, nunca llegó, en la última parte de la anterior gestión, se encuentran las obras de asfalto que está siendo cuestionadas, el trabajo sobre las bombas de bombeo de pluviales y los famosos 12 millones de pesos certificados en avance de obras por las 80 viviendas en las fechas de septiembre y octubre de ese año cuando consta que no había ni cerca un avance similar a lo que se certificó.” Dijo el Concejal Grill.

POCO TRABAJO:

El Edil del Radicalismo comentó “El bloque del JSRN debería transmitir más preocupación por la situación financiera de su gobierno y el serio desequilibrio administrativo que dejó le gestión de Pilotti (FpV). Durante los últimos 40 días del Concejo deliberante solo se reunió una sola vez la comisión de hacienda que preside Gabriela Ferrada de JSRN.” Y agregó “Se cruzan muchos reclamos sobre su accionar en la comisión, citas a la subsecretaria de hacienda que nunca se presentó para colaborar con este tema, falta de una opinión formada para salir de esta situación por parte de su bloque, hasta reclamos que dicen que el trabajo lo realiza la propia Luciana Olivi ex concejal del FPV de la gestión anterior.” Concluyó