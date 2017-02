Río Colorado: Otro revolucionario enroque, Javier Menéndez se calza el buzo de Independiente

(NOTI-RIO) El fútbol de Río Colorad vive momentos revolucionado. En las próximas horas el reconocido ex jugador y entrenador identificado con Atlético Javier Menéndez esta a un paso de convertirse técnico de Independiente, para hacerse cargo de todas las divisiones inferiores del club.

Además en las próximas horas llegará a Río Colorado Jorge “El Pulpo” Lencina que será finalmente el nuevo entrenador de la primera división de Independiente para el torneo local como para el Federal B. Así lo comunicó el departamento de prensa del club

La nueva noticia en las últimas horas revoluciona el mercado de pases en la localidad, dándole una bocanada de oxigeno renovado para lo que serán todos los torneos que se jueguen bajo la organización de la Ligar Regional de Fútbol.

Según pudo saber este medio que Javier Menéndez, con la llegada de Eduardo Labiano y su equipo se desvinculó del equipo verde, fue tentado por varias instituciones, pero todo está a punto de cerrarse a favor de Independiente de Río Colorado.

Javier Menéndez en su cuenta personal de facebook se había despedido de Atlético, escribiendo el 30 de enero que “Hoy le he puesto punto final a mi etapa como formador en mi club, Asociación Club Atlético. Solo agradecimiento a todas las personas que colaboraron a lo largo de estos tres años, al club por confiar en mí, a los padres y a los profes que me acompañaron sin tregua, demostrando siempre gran profesionalismo y humildad. Me quedan los buenos recuerdos, los viajes, los encuentros, etc. La tranquilidad de haber llevado adelante un proceso que siempre incluyo a todos y que trato de desarrollar a cada chico tanto futbolística como humanamente. Lo mejor para mi club ahora y siempre. Mas verde que nunca!!”

A lo largo de la historia, muchísimos futbolistas y dirigentes pasaron a ser parte del equipo o club que anteriormetes fueron eternos rivales, pero este nuevo enroque (que no serán los últimos) entre los clubes rivales, fueron sumamente importante para encender la llama de la rivalidad en Río Colorado, que podrá acercar más aficionados a las canchas.