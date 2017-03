(NOTI-RIO) El intendente Gustavo San Román inauguró el inicio del período legislativo 2017 con un balance de su primer año de gestión y anunció algunas acciones y obras para este año.

Con un discurso que superó apenas los 30 minutos, en un recinto de sesiones con presencia de juntas vecinales, organizaciones, como distintas autoridades partidarias y representantes de la comuna vecina de La Adela, además de los Legisladores provinciales de JSRN, Elsa Inchassendague y Leandro Tossi.

En su discurso, el jefe comunal realizó un balance donde volvió a reiterar que al iniciar la gestión encontramos una deuda superior a los 10 millones de pesos y la herencia de la gestión Pilotti se logró reducir a la mitad y teniendo los sueldos al día.

Cuestionó al Cuerpo del Concejo porque aun no definió el presupuesto municipal. “iniciamos el gobierno sin presupuesto y continuamos en las mismas condiciones. No hubo un cierre de 2015 (gestión Pilotti FpV), para iniciar el 2016 y continuar el 2017, pero los mismos hasta el momento no han sido analizados aún por el Concejo” señaló

Anunció que para el corriente año las áreas de Turismo de Río Colorado y La Adela, organizarán un evento gastronómico con reconocidos chefs regionales y se realizará la selección de un plato local.

También Río Colorado será por primera sede de la Feria Provincial del Libro, donde llegarán escritores de diferentes puntos de la provincia.

Por otro lado, también en 2017 se llevará a cabo en esta localidad el Encuentro Provincial de Teatro.

En poco días más se pondrá oficialmente en funcionamiento el Área Mujer que tiene como objetivo brindar acompañamiento y asesoramiento a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o conflicto.

El funcionario municipal ratificó que durante el actual año, invertirá fuertemente para mejorar los servicios que brinda el Municipio, comprado un camión recolector de residuos y se prevé sumar más vehículos al parque automotor.

Los dos bloques de la oposición, coincidieron en criticar los anuncios, que son similares a los presentados el año pasado y donde se evitó hablar en profundidad como salir de la profunda crisis financiera por la que atraviesa la comuna.