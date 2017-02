Río Colorado: El Tribunal de Cuentas crítica la gestión de Carlos Pilotti y a los actuales de Concejales

(NOTI-RIO) El actual Tribunal de Cuentas Municipal que integran Pablo Mele (FpV), Alberto Irazoqui (JSRN) y Miguel Bagolle (UCR), emitieron un duro documento donde desarrollaron todo el trabajo realizado durante el año 2016, con fuerte crítica a la gestión anterior de Carlos Pilotti (FpV), su órgano de control y a los tres actuales bloques de Concejales que representan a las tres fuerzas políticas.

La reprobación al gobierno anterior y su administración se basó que al asumir la actual administración se encontraron con un “sobre” lleno de facturas que carecían de órdenes de compras, además de innumerables cantidad de comprobantes que no contaban con respaldos, los que fueron rechazos.

Además se encontraron con presentaciones pendientes de la dirección anterior donde la mayoría de los casos eran obligaciones, que tienen debidamente las documentaciones por falta de convenios, que no están dentro de las reglamentaciones que exige la AFIP.

También se violaron y omitieron procedimientos administrativos de contrataciones.

Echando por tierra el eslogan de “transparencia” que se utilizó durante la gestión.

Se cuestionó lo actuado por el Tribunal de Cuenta saliente que tenía dos integrantes del oficialismo Ana María Rivas, Ángel Alberto Calvete ambos del FpV y Hugo Andrés Ciolino quien por entonces era presidente de la UCR de Río Colorado.

Los cuales no concluyeron con los informes trimestrales del segundo semestrales del 2015.

Dentro del organismo se encontraron con documentaciones importantes faltantes entres Julio y Septiembre del último año de la gestión, impidiendo la continuidad administrativas.

”Lo que se deduce que la administración de Carlos Pilotti no se rigió por un presupuesto aprobado, coexistiendo en la contabilidad datos de la ejecución presupuestaria del 2014. En todos los estados presupuestarias emitidas, no se pueden establecer correlación numérica y no se encuentran observaciones que salven las anomalías” señala parte del documento.

Desde su llegada al sillón municipal Gustavo San Román (JSRN) no cuenta con presupuesto aprobado, lo que obligó a mediados del año pasado a denunciar a su antecesor Carlos Pilotti y al ex presidente del Concejo Deliberante Sigifredo Ibáñez (FpV) por el delito de “Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios público” al detectarse serias irregularidades en la aplicación del presupuesto para el año fiscal del 2015.

En el documento que lleva la firma de los tres integrantes del actual Contralor señalan que “La falta de una ordenanza presupuestaria se debe a la falta de una definiciones en los bloques dentro del Deliberante que sigue demorando el tratamiento de los presupuestos y esa falta de definición, está impidiendo las emisiones de los estados contables de la municipalidad.”

Cabe recordar que actualmente el Tribunal de Cuneta en doce mese de gestión aún no emitieron los balances trimestrales que pide la Carta Orgánica vigente.

Los miembros del Tribunal, señalaron que a pesar que de los distintos inconvenientes que existen administrativamente, que parcializaron las actuaciones, generando demoras en las presentaciones de informes. “se continua trabajando, controlando los manejos y rendiciones de los fondos, haciendo observaciones y correcciones pertinentes.”

“Esas tareas permitieron que no se generen demoras en las presentaciones provinciales y nacionales, facilitando el flujo de recursos con asignaciones especificas.” Señalaron