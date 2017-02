Río Negro: El pago Anual 2017 se extiende el vencimiento al 1 de marzo

La fecha límite para adherir al Pago Anual 2017 se extiende hasta el 1 de marzo por los feriados del carnaval. Hasta ese día se puede realizar el Pago Anual de Inmobiliario y Automotor y acceder a las bonificaciones de hasta un 40%.

Durante los cuatro días no hábiles (sábado, domingo, lunes y martes) se puede pagar el impuesto anual utilizando los medios alternativos que la Agenciatiene disponible en todo el país y descargar la boleta desde www.agencia.rionegro.gov.ar. Entre los medios alternativos se encuentran aquellos presenciales como Pago Fácil, Rapipago, y cajeros automáticos y los no presenciales como Pago Mis Cuentas y Pago Electrónico.

Dentro de los presenciales, en la provincia de Río Negro, hay 85 centros de pago de la red Pago Fácil, farmacias, kioscos y los supermercados La Anónima, entre otros comercios adheridos; y 59 de Rapipago, destacándose los supermercados Todo, Siglo XXI, entre otros rubros. Estos están distribuidos en toda la provincia.

Para poder consultar las direcciones de los mismosla Agenciatiene publicado en su página web un mapa de medios de pago con la información de cada comercio.

También de manera presencial se puede pagar en los cajeros automáticos de la red Banelco, operando con la tarjeta, son más de 46 los habilitados en la provincia. En este caso se debe ingresar a “Impuestos Provinciales” para luego continuar con lo solicitado por la aplicación.

Respecto de los no presenciales, que permiten operar durante las 24 horas del día, se encuentra la red Pago Mis Cuentas y el Pago Electrónico desde la web del organismo. En el primero de ellos los contribuyentes que a la fecha no realizaron su pago anual lo verán en el campo “próximos vencimientos” de su cuenta personal de Pago Mis Cuentas, tanto inmobiliario como automotor. Aquellos que no figuren pueden cargarse con la clave Banelco disponible en todas las boletas de pago.

Por su parte el servicio de Pago Electrónico opera desde www.agencia.rionegro.gov.ar, en este caso permite optar por Pago Mis Cuentas y/o Interbanking. Una vez cargados los datos de la boleta que solicita la aplicación se enviará a la red seleccionada (Banelco o Interbanking) la información. En este caso dentro del ítem rubro debe buscarse “Impuestos Provinciales” y en empresas “Liq. Rentas Río Negro”.

Los contribuyentes que no cuenten con su boleta física o deban reliquidarla podrán operar desde www.agencia.rionegro.gov.ar durante todos los días, ingresando al menú Impresión de Boletas, seleccionando el tributo que se desea generar la boleta. La misma se puede imprimir o gestionar el pago on line sin necesidad de realizar la impresión.

El miércoles 1 de marzo, las bocas de cobro se amplían a las sucursales del Banco Patagonia, pago con tarjeta de debito y crédito VISA en las oficinas dela Agenciao telefónicamente con tarjeta de crédito VISA llamando al 0800-222-3278.

El Pago Anual 2017 de inmobiliario y automotor es la posibilidad de pagar los impuestos anticipados y acceder a bonificaciones de hasta un 40%.

Atención telefónica extendida

El 1 de marzo en centro gratuito de atención telefónica dela Agenciade Recaudación, 0800-222-3278, extenderá su horario de atención hasta las 19 horas.

De8 a19 horas se puede solicitar la boleta y pagar con tarjeta de crédito VISA el Pago Anual 2017 de Automotor e Inmobiliario