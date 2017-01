Río Negro tendrá su primer turno electoral en mayo

En mayo se realizará el primer turno electoral de Río Negro. La provincia ofrecerá para “la primera quincena” –7 o 14 de mayo– el servicio comicial a los 12 municipios que elegirán concejales. La mayoría –generalmente– acepta esa propuesta, lo cual significa que el Estado provincial afronta los costos de la jornada electoral.

Esa fecha fue adelantada por el gobernador Alberto Weretilneck, que reiteró la necesidad de la reforma constitucional y enumeró sus razones, entre ellas, la Justicia. “No tengo la fecha”, pero no será en el 2017. “Dependerá del momento social y político. No es posible en esta crisis”.

Obviamente, la atención este año se concentrará en la elección de diputados nacionales, con las PASO en agosto y las generales en octubre. El mandatario insistió que no están resuelta las postulaciones del oficialismo –JSRN– aunque reconoció que el “mejor candidato” sería Pedro Pesatti, relativizando igual esa posibilidad porque él no se lo pedirá y su vicegobernador difícilmente “quiera dar ese paso”.

Los municipios que renovarán sus concejos este año son Los Menucos, Darwin, Maquinchao, Guardia Mitre, Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Belisle, Chichinales, Godoy y Sierra Colorada.

En relación a lo nacional, el gobernador insistió que JSRN concurrirá solo porque “es un espacio provincial. No tenemos al candidato para la elección de Diputados. Es importante pero creo que más que la persona será central el posicionamiento”. No quiso avanzar en nombres para encabezar la lista. Cuando se lo consultó por Pesattis, Weretilneck adelantó que no se animaría a pedirle “un esfuerzo de esas características porque somos amigos y tenemos una excelente relación. Y eso le significaría dejar un cargo en la provincia (vice) que le encanta. Es una decisión de él. Sería el mejor candidato de todos”.