El robo de hacienda genera pérdidas de millones entre los productores

(NOTI-RIO) El delito de abigeato sigue siendo en Río Colorado un serio problema para logra el control de los hurtos de animales que son comercializados en comercios o “puerta a puerta” por las personas que aprovechan la situación de crisis económica que se está viviendo en la región, situación que se pude decir que “es el momento más caliente.”

Desde la Unidad Once de Policía está realizando operativos diariamente en puntos clave del departamento, donde algunos de ellos en poco tiempo dieron frutos positivos.

Además desde la Sociedad Rural de Río Colorado, continúan insistiendo en la colocación de cámaras de seguridad, para permitir el monitoreo durante las 24 horas en varios sitios de ingreso o egreso a la localidad.

Datos recogidos por “NOTI-RIO” señalan que “Sabemos de muchos ganaderos que sufren el problema, pero muchos no se atreven a denunciar por temor a la represalia. Sabemos perfectamente que algunos productores se encontraron con estas personas en pleno hecho delictivo y resultaron amenazados para que no diga nada.” Dijo el presidente ruralista Omar Albizúa.

Las distintas fuentes consultadas, muestran impotencia y bronca, en las expresiones de los productores ganaderos que fueron víctimas de los delitos rurales, que existen soluciones mas profundas para combatir los abigeatos.

“Los robos no son para un consumo personal. Acá se roban de más de tres animales por cada hecho. Estamos ablando de más de 500 kilos de carne y no van a los campos con rastrojera. Eso es porque, la mayoría se comercializan en carnicerías.” Afirmó Albizua.

La policía desde febrero con la llegada de una camioneta nueva, están haciendo operativos a diarios con personal y horario rotativos, utilizando otro móvil como apoyo.

En las últimas semanas se detectaron y esclarecieron varios hechos que involucraban el faenamiento de 2 y 3 animales por caso.

Durante la actual semana, personal de inspectoria municipal y autoridades policiales, comenzaron con un cronograma de actividades y control de los comercios que venden carnes, tratando de detectar los “puntos críticos” que se utiliza para blanquear la carne robada.

Otros puntos organizamos oficiales, exponen que los “malhechores” que se dedican a la actividad delictiva, en la mayoría de los casos, cuando ingresan a los campos, se encuentran con predios sin sus dueños y sin empleados, lo que les permiten comentar el hecho sin dificultades, utilizando una variedad de elementos para las modalidades de cuatrerismo.

El año pasado el gobierno rionegrino decomisó más de 17 millones de kilos de carne.

La persistente sustracción de ganado no da tregua en los establecimientos rurales de Río Negro. Esta constante que está bajo la mira de las autoridades, muestra una realidad en la que cada día hace más difícil la actividad productiva en el campo regional. Se estima que las pérdidas rondan los 2,5 millones de pesos.

Durante el año pasado, el gobierno provincial decomisó 17.539,36 kilos de carne de dudosa procedencia, y los inspectores confeccionaron 120 actas. Hay medio centenar de multas en curso a quienes fueron encontrados comercializando estos cortes sin el correspondiente sello.

El objetivo del robo de ganado, principalmente es para le venta ilegal en carnicerías. Para ello no sólo usan camionetas sino también autos y hasta camionetas para transportar a los animales. Y siempre, actúan con armas, generalmente largas. Los cuatreros van decididos a volver “con algo” y muchos no dudan en disparar contra los dueños para que no se interpongan en su camino. Esa reproducción de la violencia a su vez hace que las víctimas opten por resignarse, perder animales y no realizar la denuncia. Se sienten desprotegidos y saben que la venganza puede ser peor.

Los cuatreros suelen tener mecanismos aceitados de funcionamiento. En el caso de Viedma, muchas veces llevan los animales por pasadizos en la zona de canales de riego, cercanos a Viedma, que les permiten ganar senderos que los deposita en alguna vivienda suburbana.

El flamante jefe de la Policía rionegrina, Daniel Jara, en un repaso a las últimas medidas tomadas para responder a las inquietudes de los damnificados hace mención a que se están fortaleciendo las brigadas rurales con camionetas 4×4, y recientemente fue creada una dependencia de estas características para Río Colorado ya que desde el Valle Medio se cubría una amplio sector del noreste rionegrino.

Entre otras decisiones tomadas figuran las creaciones de una sección en Valle Azul vinculada a la subcomisaría y otra en Roca (barrio Chacra Monte), y la entrega de un nuevo vehículo para la montada de Bariloche.

Apuntó además que fue reeditada la montada de Viedma cuyos caballos habían sido largados en un campo en gestiones anteriores y el fortalecimiento del área en Conesa.

Al observar ciertas situaciones sensibles se han dispuesto otras determinaciones para neutralizar la escapada tras escuchar a la sensibilidad que esgrimen los productores.

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estos hechos delictivos representan “un problema a nivel país y en Río Negro es una situación que se observa desde hace varios años”.

Coincidiendo con otros diagnósticos, la cartera observa que el cuatrerismo “tiene picos estacionales, se da más en verano y para las fiestas”.

Reveló también desde hace tres años el gobierno provincial realiza, desde el Área de Fiscalización, operativos de control en carnicerías para asegurar que la carne que se vende en los establecimientos provenga de una faena legal.

Para este año ya fue definido un cronograma de visitas para General Conesa, Alto Valle, Valle Medio y Zona Andina.

El cuatrerismo provoca millones de pesos en pérdidas a los productores ganaderos de la provincia. Así lo han indicado desde las sociedades rurales de Río Negro, y Valle Medio, donde la cría de ganado es una pieza fundamental en la economía y no esta al margen de este flagelo.

Pero ante la falta de condenas a los cuatreros, de inacción de los municipios para controlar el origen de la carne que se comercializa, y de acciones para frenarlo, los propios productores han dejado desde hace tiempo de radicar las

denuncias, de acuerdo a los indicado a este medio por el titular de la Sociedad Rural de Valle Medio, Fernando Capra.

“Hay problemas y se van a acrecentando año a año. Lo que pasa es que los productores que sufren eso prácticamente no lo denuncian. Sufren el flagelo que le carneen uno o dos animales, y se han cansado de venir a hacer las denuncias. Muchas veces la policía agarra gente pero como es un delito excarcelable sigue y no para”, sostuvo Capra.

Los productores vende un animal

El objetivo del cuatrerismo es robar animales para luego venderlos en carnicerías, evitando todo tipo de controles sanitarios. En Choele Choel, muchos productores se cansaron y ya no denuncian más Choele Choel CORRESPONSALÍA

para faena en un promedio de 13 mil a 14 mil pesos, mientras que se calcula que vendiéndolo faenado con todos sus cortes se superan ampliamente los 20 mil pesos. En la zona del Valle Medio se calcula que hay más de 110 mil cabezas, cifra que va en aumento dado que los productores han decidido comenzar a retener vientres y aumentar el stock, y de este modo poder abastecer mercados más importantes como lo son los del sur de país. Se ve también esta situación en el aumento de los “feed lots” (engorde a corral). Un total de 57 lanares, una vaca preñada y el incendio de una chacra es el saldo que lleva cuantificado un productor ganadero de la colonia agrícola del Valle Inferior tras la acción del cuatrerismo en menos de un año y medio. Los perjuicios fueron estimados en unos 80.000 pesos. El damnificado es Gustavo Ribera Tintori. Fue víctima de 11 hurtos en unos predios que posee a pocos kilómetros de la Ruta 3, entre el destacamento policial de La Balanza y las oficinas que el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) posee en la zona de chacras.

Entre los primeros hechos delictivos, según cuenta a “Río Negro”, fi- guran el del 31 de marzo de 2015 cuando le sustrajeron de la vivienda que ocupa, un arma, 150 municiones, dinero en efectivo y otros elementos. Cinco meses después, desconocidos ingresaron por un alambrado y le faenaron tres borregas.

El 15 de diciembre de ese año, cuando estaba en el campo, vio pasar a cuatro sujetos en moto. Cuando llegó a la casa, se encontró con grandes destrozos. Esa misma noche, los sujetos ingresaron a otra chacra vecina le pegaron a su peón, y le faenaron 17 ovi-

nos. Ribera se mostró molesto también por el ensañamiento con el que actúan. Puso como ejemplo que el 20 de noviembre pasado, coincidiendo con un viaje suyo, un vecino le informó que ese día le dispararon a otros 11 corderos que quedaron muertos en el lugar. Además “carnearon la vaca en el lugar y dejaron solamente la cabeza y la panza, se llevaron hasta el cuero y había huellas de motos”. Ribera señala que “siempre hice las denuncias y todo está certificado en la Policía, asistí a varios allanamientos en el barrio Lavalle, los muchachos de la Brigada Rural ya me conocen, nunca aparecieron las cosas de valor que me llevaron, y después estuve un año para que (la Justicia) me devuelva una mochila”. “Nosotros estamos apostando a la producción;por ahora nos está ganando la inseguridad. Tomé créditos para la compra de animales que todavía estoy pagando; sin embargo, si esto sigue así, venderé todo y alquilaré las chacras para pastura”, concluyó desanimado.

“Apostamos a la producción; por ahora nos está ganando la inseguridad” Viedma