Sabbatella conformó el monobloque “Fuerza Nacional y Popular”

Mario Sabbatella abandonó la bancada del FPV y creó el monobloque “Fuerza Nacional y Popular”. El legislador viedmense presentó una nota solicitando a la Legislatura rionegrina luego de que se conociera que su lista no fue autorizada por la junta electoral del Frente para la Victoria para participar de las Primarias del 13 de agosto.

El vicegobernador, Pedro Pesatti confirmó que Sabbatella ingresó un pedido formal y que su requerimiento será atendido. El parlamentario fundamentó su decisión, la cual dijo que está pensada desde principios de año, en la decisión del tribunal electoral del Frente para la Victoria de excluirlo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

“No tengo ningún interés de permanecer en ese bloque, yo no tengo nada que ver y no me interesa estar en un bloque que ha sido parcial como ha sido parcial la junta electoral”, sostuvo.

Sabbatella denunció muchos inconvenientes para la obtención de los avales que certificaban su postulación, y hasta denunció que había lugares donde la atención para la certificación del aval trabajaba en horarios reducidos.

Más allá del malestar expresado aseguró no estar sorprendido. Diferencias hacia su trabajo venía observando desde hace un buen tiempo atrás y es por eso que confirmó su salida del bloque.

Remarcó: “Veníamos observando una serie de operaciones para distorsionar la obtención de los avales”. “Es un sistema perverso qué utilizan tanto el PJ como el Frente para la Victoria. Nos obligaban a certificar firmas y en algunos lugares ni nos atendían”, dijo.