Sartor: “El candidato de Cambiemos saldrá de Bariloche o Alto Valle”

El ex legislador radical Daniel Sartor se refirió a la convención que la Unión Cívica Radical tuvo el pasado sábado en la localidad de Allen para aprobar la alianza con el Pro y consolidar Cambiemos en Río Negro.

Informó que el resultado de la reunión indica la necesidad de mantener un papel protagonico de cara a las elecciones de octubre de 2017 y las generales de 2019.

Adelantó que todavía no se mencionan nombres para encabezar las listas a Diputados pero si aseguró que se buscarán tanto en el Alto Valle como en la zona Andina.

Antes de inscribir la alianza la justicia electoral, se incluirán otras fuerzas políticas y como el ARI y el partido FE, que ya mostraron su voluntad de acompañar al gobierno de la Nación.

“Ratificamos lo que se trabajó en todo el territorio provincial y nacional, con una voluntad manifiesta de los demás sectores que tiene la Alianza en acuerdos programáticos y una vez realizado esto, fijar esta propuesta en conjunto sobre la base y la posibilidad cierta de empezar a tener resultados a través de encuestas y sondeos que se están haciendo”, dijo Sartor.

Sobre la tardanza en la conformación de esta Alianza Sartor dijo que el radicalismo nunca se recuperó de la durísima derrota electoral del año 2011, a manos del ex gobernador Carlos Soria.

Reconoció que él “nunca se fue” en referencia a varios dirigentes históricos del radicalismo que optaron por formar parte de otras agrupaciones políticas.

Me gusta: Me gusta Cargando...