Se adelantó la entrega de las 104 viviendas en Río Colorado

(NOTI-RIO) Según datos difundidos por los propietarios de las 104 viviendas por la red social facebook, la entrega de las casas se adelantó un día y en el acto protocolar llegaran representantes del gobierno nacional.

Según pudo saber NOT-RIO, al acto de entrega el martes 14 de marzo estarán presentes, Juan Martín, delegado en Río Negro del Ministerio del Interior del gobierno nacional y el director de Políticas Habitacionales de la Secretaría, Ramiro Masjuan, además de los funcionarios municipales locales y se espera la confirmación de funcionarios provinciales.

Según señala el escrito en la red social “VECINOS!!! Me acaba de llamar el intendente para reprogramar la fecha de entrega de las llaves. No se asusten, ES UN DIA ANTES!!!

La entrega se hará el dia 14/03 a las 14hs en las viviendas. Es un acto protocolar porque viene gente de Bs.As.

Si a alguno le interesa formar parte del mismo por favor anotarse abajo asi se lo pasamos y van armando el acto.

Los que no quieran ser fotografiados o filmados, una vez finalizado el acto, se continuará con la firma de actas y entrega de llaves. El que no pueda ese dia, podrá presentarse en los dias siguientes al municipio.

FALTA MENOS!!!!

Saludos a todos!!”

Gracias por la info Naty.

Es sencillo y no cambia nada a lo anterior. Solo que el dia anterior, 14 de Marzo, el que quiera ir puede asistir al acto protocolar que se realizara a las 14hs en el barrio de las 104 viviendas. El que no quiera participar del acto, tanto porque no este de acuerdo o porque no puede, puede retirar las llaves al finalizar el mismo o al otro dia por la municipalidad. Donde se les entregaran los papeles correspondientes y llave. La idea es que vallan algunas familias al acto. Los que quieran hacerlo pueden mandar mensaje privado a este facebook y armamos una lista para pasarla al Intendente. O se anotan con comentarios abajo.

Aprovecharemos la ocasion para preguntar que se sabe de la obra de GAS y cuanto tardaria en terminarse.

Segun sabemos el IPPV tardaria un mes mas en armar las carpetas para luego cobrar las cuotas. Lo que pensamos que seria razonable que las empiecen a cobrar cuando las casas cumplan con todas las condiciones, osea a partir de que el gas ya se encuentre habilitado como corresponde.

Entendemos y TODOS sabemos que las casas las entregan antes de la FIESTA DEL PUEBLO para “callarnos” y evitar un BANDERAZO y RECLAMOS como el año pasado en el mismo acto donde estuvo presente el Gobernador tambien. Pedimos a los encargados de los contratos en el IPPV y Municipalodad que se tengan en cuenta estos dos ultimos parrafos. No hablamos de no pagar, sino que se apuren con la obra de GAS. Cuando se quiere se puede. Como se hizo hasta ahora.

YA QUEDA POCO VECINOS

Dias contados.

