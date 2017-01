Se decretó la situación de “emergencia” en La Pampa.

El gobernador firmó la decisión después de la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria. El trámite debe gestionarse en los próximos 90 días. Sigue la pelea política entre Provincia y Nación. Hay 800 mil hectáreas afectadas. Desde Federación Agraria, Ariel Toselli, adelantó que el panorama “es más grave de lo imaginado”.

El gobernador Carlos Verna decretó el Desastre Agropecuario en varias regiones de La Pampa. Fue tras el encuentro de la Mesa Agropecuaria en la sala Mechi Mario de Casa de Gobierno para tratar la “Emergencia Agropecuaria” por los incendios.

La comisión organizó las evaluaciones para declarar la emergencia una vez que pudo iniciarse la valoración de los daños, es decir, cuando estos ya pudieron acotarse.

El gobierno chicaneó a los dirigentes del PRO que reclamaban la declaración de emergencia “con un evidente desconocimiento de lo que representa para los productores”.

En principio, “es un simple acto administrativo”, había explicado el gobernador. A lo que agregó: “de las dos emergencias que fueron declaradas por las inundaciones en el norte provincial no se obtuvo más respuesta que la homologación. Se pasó de una gestión administrativa -la declaración de la emergencia- a otro acto administrativo -la homologación-, pero lo cierto es que la Provincia no obtuvo reconocimiento ni aporte alguno de Nación por esto”.

El gobierno provincial se jactó de haber tomado medidas concretas para afrontar los problemas resultantes de la situación atendiendo la urgencia. A las localidades de La Adela, Cuchillo Co, Victorica, Santa Isabel, Telén, Jacinto Arauz y Perú ya fueron girados aportes por unos $4.000.000 (cuatro millones de pesos) sin intervención alguna de Nación.

Una vez finalizada la reunión de la Mesa, el gobernador dio curso a lo propuesto en ella y motorizó, de inmediato, el decreto para declarar en estado de “Desastre Agropecuario” por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en lotes de departamentos en el oeste, centro y sur de la Provincia.

Se incluyen los siguientes: Guatraché (Sección III, Fracción D, Lote 16), Hucal (Sección IV, Fracción A, Lote 24), Caleu-Caleu (Sección IV, Fracción C, Lotes 14; 15; 18 y del 22 al 25; Sección IV, Fracción D, Lotes 4; 7; 11 al 15, 17 y 18; Sección V, Fracción A, Lotes 1; 2; 6; 7; 10; 11; 13 al 18 y 25; Sección V, Fracción B, Lotes 2 al 24; Sección V, Fracción C, Lotes 5 y 6), Loventué (Sección IX, Fracción A, Lotes 1; 2 y del 5 al 10; Sección XIII, Fracción D, Lotes 1; 21 y 23), Utracán (Sección IX, Fracción A, Lotes 11 al 13 y 17 al 23; Sección IX, Fracción C, Lote 8; Sección IX, Fracción D, Lotes 1; 8 al 10; 12 y 13), Lihuel Calel (Sección X, Fracción E, Lotes 3; 4; 7 y 9; Sección X, Fracción F, Lotes 5 y 6), Chalileo (Sección XVIII, Fracción A, Lotes 13; 18 y 19; Sección XVIII, Fracción B, Lotes 17; 18; 24 y 25; Sección XVIII, Fracción C, Lotes 2; 3; 6; 7; 14 al 17; 24 y 25; Sección XVIII, Fracción V, Lotes 3 al 8 y 16), Limay Mahuida (Sección XIX, Fracción B, Lotes 3 al 7; 9 y 12), Curacó (Sección XV, Fracción D, Lotes 21 y 22; Sección XVI, Fracción A, Lotes 1 y 2; Sección XVI, Fracción B, Lote 5).

La medida se dispone desde el 6 de enero al 30 de junio del corriente año y los certificados correspondientes serán extendidos por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, previa presentación de la declaración jurada y verificación técnica del Ministerio de la Producción en las áreas descriptas.

El trámite debe gestionarse dentro de los próximos 90 días. Los productores que hayan sufrido más del 80% de pérdida estarán comprendidos en la situación de “Desastre Agropecuario”, mientras que los que presenten entre el 50 y el 80 por ciento de pérdida, serán considerados en “Emergencia Agropecuaria”.

Además, remitió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, una nota pidiéndole un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de cien millones de pesos para “seguir afrontando la adquisición de forraje para alimentación de ganado por un término aproximado de tres meses, como consecuencia de los incendios que afectaron -se estima- a 80.000 cabezas.

A la nota se adjuntó un mapa de la provincia con una planilla donde se referencian los focos de incendios, se establece la ubicación catastral y se presentan detalles de pérdidas parciales de alambrados, corrales, aguadas y galpones por mil trescientos treinta y tres millones quinientos ochenta mil pesos ($1.333.580.000).

El gobernador expresó que la pérdida de los alambrados de la orilla de la ruta está siendo una de las principales preocupaciones inmediatas de los productores; y esperan la colaboración e intervención de Vialidad Nacional para darle solución.

Comisión de Emergencia

Se reunió la Comisión de Emergencia Agropecuaria en la Sala Mechi Mario de Casa de Gobierno para compartir la información actualizada de los incendios pero, principalmente, para cumplir con el trámite administrativo necesario para que el gobernador, Carlos Verna, pueda firmar el decreto de Emergencia Agropecuaria.

La Comisión de Emergencia estuvo integrada por un representante del ministerio de la Producción, uno del Ministerio de Seguridad, además de CARBAP, FAA, SRA, CONINAGRO, INTA, SENASA, el Banco de La Pampa, el Banco Nación y un representante de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En la comisión se detalló que hay 800.258 hectáreas quemadas. Las zonas afectadas involucran La Adela (286 mil hectáreas quemadas), Cuchillo Co, Victorica, Santa Isabel, Telén, Jacinto Arauz y Perú, entre otras.

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, anunció que el Gobierno Provincial creó un fondo de urgencia para los productores afectados por los incendios. A su vez, el Banco de La Pampa destinará 50 millones de pesos para créditos blandos para quienes tengan que comprar forraje y reparar la infraestructura de sus campos.

Benini, coincidió con las definiciones del gobernador Verna en la jornada de ayer: “no es lo mismo la “emergencia” que la “urgencia”. Al productor hay que asistirlo ya”.