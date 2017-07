Se instalarán los primeros cajeros automáticos para billetes y bitcoins

Argentina será el primer país en contar con cajeros automáticos que permitan operaciones con billetes y también con monedas virtuales como bitcoins, la criptomoneda que tiene en el país a una de sus comunidades de usuarios más grandes y que no es emitida por ningún Banco Central.

Si bien en el mundo existen los dos tipos de cajeros que operan en forma separada, el nuevo sistema “híbrido” llegará en los próximos meses con la instalación de 250 máquinas que serán instaladas en las provincias del Norte argentino.

“El acuerdo está cerrado y esperamos que en octubre ya se estén instalando”, dijo a PERFIL Sebastián Ponceliz, CEO y fundador de Odyssey Group en su paso esta semana por Buenos Aires. “Desarrollamos un sistema llamado Octagon que permite una mayor interconectividad y adaptibilidad a los sistema utilizados en el país y que nos permitirá cubrir una parte de los 16.000 cajeros automáticos que se estima que faltan en el territorio”.

El acceso al dinero en efectivo es uno de los problemas de las zonas más alejadas de las capitales del interior, según el ejecutivo, el objetivo es reducir las distancia entre las comunidades y las fuentes de efectivo y dar una opción para operar con monedas no tangibles.

En Estados Unidos, donde ya hay cajeros para bitcoins operando, en el mercado estiman US$ 500 millones anuales transados en moneda virtual. “Si bien es prematuro saber cuáles serán los resultados, estimamos que en la Argentina las operaciones con Bitcoins podrán alcanzar un promedio de US$ 600 y una facturación mensual de US$ 30.000”, agregó Ponceliz.

Visualmente, los cajeros híbridos que llegarán al país serán más compactos, y lucirán muy similares a los que están en funcionamiento para billetes y pasarán a convivir con los recientes cajeros que solicitarán huella digital para validar la identidad de los clientes del sistema.