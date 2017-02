Sergio Massa en Roca: “Voy a suturar las heridas que la corrupción le generó al peronismo”

Las nuevas escuchas en las que Cristina Elisabet Kirchner imparte órdenes al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, desataron un debate entre dirigentes oficialistas y opositores. En las transcripciones -que forman parte de la causa en la que Parrilli es investigado por encubrir al narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi- la ex Presidente asegura que no le interesa asistir a un encuentro de dirigentes peronistas.

“¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron como presidente a Gioja”, preguntó Parrilli. Y la respuesta de Cristina Kirchner fue intempestiva, pero inmediata: “Ni en pedo, que se suturen el orto”.

El diputado nacional Sergio Massa opinó sobre la interna peronista mientras visitaba General Roca, Río Negro. Con sutileza, al hablar del Frente Renovador, recogió la frase de CFK, e ironizó: “Voy a trabajar para suturar la herida que la corrupción le generó al peronismo, y a los argentinos”.

Ayer en Roca durante la fiesta de la manzana

Música, stands, homenajes… y política. La Fiesta de la Manzana nuevamente se convirtió en una tentadora vidriera para dirigentes en campaña y el que llegó ayer a Roca fue el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El excandidato presidencial llegó en un avión privado al aeropuerto “Arturo Illia”, minutos antes de las 19. Al costado de la pista lo esperaba el intendente de Roca y presidente del PJ rionegrino, Martín Soria.

“Una imagen de unidad peronista”. “El nuevo peronismo”. Esas frases rodearon ayer a los dos dirigentes, que anoche caminaron por el predio de la Manzana.

Claro que no todo es tan lineal. El exintendente de Tigre busca consolidar su espacio con una mirada bien alejada del kirchnerismo. Incluso ratificó en las últimas horas su alianza con el GEN de Margarita Stolbizer.

En Río Negro la división entre Soria y el kirchnerismo no es tan clara, al menos hasta ayer. Su hermana recorre la provincia y presenta denuncias junto a su colega y referente de La Cámpora, Martín Doñate, un crítico acérrimo de Massa.

Anoche el diputado mostró su enojo en Twitter. “Trabajaré para que en Río Negro tengamos un gobernador peronista y del FpV. No de Massa, que es Macri”, dijo.

Abstraído de esas reacciones previsibles, el intendente de Roca avanzó la semana pasada con su jugada e invitó a Massa a Roca, aprovechando su reciente retorno a la actividad proselitista.

Ayer “Río Negro” le preguntó a Massa con qué tipo de peronismo le interesaba construir. “Hay peronistas que tienen mucho para mostrar. Recién recorrí el Paseo del Bicentenario en Roca y es una obra que en pocas ciudades de la Argentina se pueden ver. Y hay peronistas que tienen en la mochila causas judiciales. Aquellos que robaron tienen que pagar en la Justicia y aquellos que gestionan y defienden los sueños de la gente tenemos que ocuparnos de construir el futuro”, respondió.