SESIÓN EN VIVO: H. Cámara de Diputados de la Nación – 12 de Julio de 2017

A fin de considerar el siguiente temario:
1.- 262-D-17 DE LEY. EXENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA- EN SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS A FAMILIAS Y PYMES.
2.- 505-D-17 DE LEY. ETICA PUBLICA – LEY 25188 -. INCORPORACION DEL CAPITULO VIII, SOBRE CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO DE LA NACION.
3.- 3758-D-17 DE LEY. REGLAMENTACION DE INMUNIDADES PARLAMENTARIAS – LEY 25320-. MODIFICACIONES SOBRE DESAFUEROS.
4.- 3760-D-17 DE RESOLUCION. AUTORIZAR A LOS DIPUTADOS NACIONALES MASSA, MASSETANI, TUNDIS, CAMAÑO, MOREAU, SOLA, PITIOT, PEREZ (RJ), LITZA, EHCOSOR, ALEGRE, GRANDINETTI, DE MENDIGUREN, STOLBIZER, RUCCI, A LA RENUNCIA DE LAS INMUNIDADES PARLAMENTARIAS CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 69 Y 70 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
5.- 3744-D-17 DE RESOLUCION. SOLICITAR A LOS SEÑORES JUECES QUE TIENEN A CARGO LA TRAMITACION DE CAUSAS PENALES EN LAS CUALES SE ENCUENTRA IMPUTADO EL DIPUTADO NACIONAL JULIO DE VIDO, REMITAN FOTOCOPIAS CERTIFICADAS DE LAS MISMAS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 70 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
6.- 3761-D-17 DE RESOLUCION. DECLARAR EN ESTADO DE DESAFUERO, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCION NACIONAL, A LA TOTALIDAD DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LA NACION CON MANDATO EN EJERCICIO HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019.
SESION ESPECIAL SOLICITADA POR EL SR. DIPUTADO SERGIO MASSA Y OTROS SRES. DIPUTADOS
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.