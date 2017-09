Show de Cristina: critica a los medios pero busca periodistas y entrevistadores

La ex Presidenta se jactó en La Plata de ganar una elección “sin pisar un set de televisión”, pero sus colaboradores le arman reuniones en off con medios críticos y hacen casting para salir en tele. El no de Susana, el chiste de Tinelli y la danza de entrevistadores. Contactos secretos en el Instituto Patria.

Cristina Fernández de Kirchner coincide con los estrategas del Gobierno en que las generales del 22 de octubre son “otras elecciones”, diferentes a las PASO que finalmente terminó ganando a Cambiemos por 0,21%, un porcentaje menor al esperado. Ante este escenario un cambio de estrategia de Unidad Ciudadana se hizo evidente: la ex Presidenta ha decidido conversar con periodistas y dar entrevistas preferentemente a comunicadores que le permitan llegar a otro público: luego del “No” de Susana Giménez ahora negocia ser entrevistada por Luis Novaresio o Santiago del Moro, mientras Marcelo Tinelli se metió, pidió pista y le ofreció con sorna “la escupidera”.

La nueva Cristina buscará abrirse a un mayor contacto con los medios luego que en la campaña de las primarias sólo difundiera sus actos a través de redes sociales y su canal de YouTube. Hoy, de hecho, relanzó su campaña para celebrar el triunfo en las PASO con un acto donde abandonó el escenario 360 en la que se la veía rodeada de “gente común” durante las primarias y, en cambio, encabezó un duro discurso hacia el gobierno haciendo foco en el ajuste económico y en la responsabilidad del Ejecutivo en la desaparición de Santiago Maldonado. Pero lo increíble fue que la candidata a senadora no dejó su caballito de batalla del análisis de medios fuera de su agenda: en su discurso de La Plata, recordó zócalos -los famosos videograph de la tevé-, dijo que la criticaban hasta en los programas de cocina y hasta citó notas de la BBC. Cristina, más editora que nunca. Lo curioso es que, en paralelo, sus estrategas de comunicación organizan charlas con periodistas en el Instituto Patria y estudian la posibilidad de dar reportajes para llegar a audiencias masivas ni tampoco se descartan entrevistas con medios gráficos. “No hay nada confirmado, sólo conversaciones”, explican. La danza de nombres y probabilidades es la comidilla de los periodistas hace semanas. Claro, la ex Presidenta deberá domar su carácter en caso que acceda a ser reporteada por algún “periodista profesional”, como la chicaneó Marcelo Longobardi en su programa de radio Mitre. Nadie desconoce sus dotes de oradora pero deberá sortear con altura las preguntas más punzantes que puedan surgir en un reportaje. La líder de UC sabe que necesita salir a los medios para amplificar su discurso pero guarda desconfianza con parte del periodismo. Es que en privado, Cristina considera que durante sus dos mandatos fue atacada por las portadas de los diarios de mala manera: hace algunas semanas una usina de comunicación amiga le hizo llegar unas láminas con un estudio comparativo en el tratamiento de las tapas de los matutinos de mayor circulación de temas urticantes para el kirchnerismo y para Mauricio Macri, como “Panamá Papers”, que defendían su postura y exponían una mayor condescendencia para el actual jefe de Estado. Susana Giménez surgió como insólita primera opción. Sin esperar respuestas de su canal, la diva cortó de cuajo: desde su cuenta de Twitter, rechazó entrevistarla en su living porque “sería traicionar mis principios y mis ideas” -disparó- aunque hubo conversaciones para concretar el encuentro.

Y, tras cartón, se sumó Marcelo Tinelli quien a través de la misma red social anticipó que negociaba “una entrevista con Cristina, sin concesiones”. Lo del conductor de ShowMatch cayó con sorpresa en el entorno de Cristina. “Es una jodita de Tinelli”, desmintieron sin sentir la gracia. La relación con el bolivarense estaría demasiado resquebrajada, para ser considerado como opción.

Los rumores no paran. Es que trascendió de parte de algunos medios que la ex mandataria quería poner condiciones para ser reporteada, como grabar la entrevista en caso de la TV. Ahora se conoció que podría estar cara a cara, en vivo, con el periodista Luis Novaresio en el programa Debo Decir que compite durante la noche del domingo contra el PPT de Jorge Lanata. Y se sumaron versiones sobre un compañero de canal, Santiago del Moro.

Lo que sí se conoció de forma impensada fue que Cristina mantuvo charlas, “off the record” en la jerga periodística, con periodistas. Lo hizo ella misma, en su discurso en el Club Atenas de La Plata donde relanzó su campaña tras la confirmación de su ajustado triunfo electoral.

“Cuando uno ve lo que pasa, el formidable blindaje mediático, se para frente a lo que hemos hecho en Unidad Ciudadana… no tenemos afiches, no tenemos carteles, no tenemos espacios publicitarios, no tenemos recursos… Sin medios. Es que uno no puede tener recursos o espacio para los medios, pero por lo menos que los medios no hablen en contra de uno todo el tiempo. Y es infernal, porque una prendida de televisión y… lo charlábamos el otro día en una reunión muy linda en off con corresponsales extranjeros de todas las agencias y de todos los diarios que están acreditados en Argentina”, admitió y recordó su propia humorada: que en la pantalla la critican hasta “las señoras que hacen la receta del guiso”.

Según se pudo averiguar, esa reunión tuvo lugar en el Instituto Patria la semana siguiente a los comicios. Unos días más tarde, en tanto, la ex presidente recibió, bajo la misma modalidad, en su búnker a poco más de una decena de periodistas argentinos “de medios críticos” y afines a su línea política en una conversación que se extendió por casi tres horas. Desde entonces su cambio de estrategia se volvió un hervidero.

“Se sintió cómoda”, contó una allegada a la ex mandataria en relación al encuentro con reporteros nacionales. Lo cierto es que la ex jefa de Estado se apresta a mantener un contacto más fluido con los medios de comunicación luego de años de una relación tensa. Lo más curioso fue que en su discurso platense se jactó de haber ganado una elección “sin pisar un set de televisión”, mientras criticaba a la gobernadora María Eugenia Vidal que aparecía “de 8 de la mañana a 12 de la noche en todos los canales”.