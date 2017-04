Silva dijo que el próximo mes se descontarán los días de paro

La ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva habló en Selfie por Radio Noticias sobre los no descuentos a los docentes.

Si bien en un primer momento se analizaba que era una decisión para descomprimir el conflicto con UnTER, Silva aclaró que se trató de una cuestión técnica. “La situación básicamente es que las unidades de gestión no cargaron la información como correspondía, como nosotros la pedimos, no tuvieron el tiempo suficiente para cargar la información de los paros y no quiero que nosotros hagamos un descuento que no sea prolijo y que no sea justo, correcto”.

Agregó que “no vamos a hacer un descuento a todo el mundo, porque no corresponde. Yo no he disputado con el gremio los niveles de acatamiento al paro. Pero los niveles de acatamiento han ido decreciendo de una manera notable y yo no quisiera descontarle a la gente que sí fue a trabajar. Por lo tanto, el mes que viene, con la información completa y prolija haremos los descuentos, que nadie crea que no lo vamos a hacer”.

Por otro lado, Silva se refirió a los resultados de las evaluaciones Aprender en la provincia y precisó que Río Negro obtuvo una calificación superior a la media nacional en las escuelas primarias, siendo una de las mejores del país.

Sin embargo, apuntó que en las escuelas secundarias “notamos que los resultados, tanto en Lengua como en Matemática, son para analizar con muchísimo cuidado y para establecer algún tipo de decisión que los haga mejorar sustancialmente en el futuro”.

Por tal motivo, Silva se volvió a referir a la discusión por la Nueva Escuela Secundaria e indicó que la discrepancia con UnTER “no es una objeción al proyecto ni al plan de estudios, tampoco es una objeción a la estructura de cargos”, sino que se “dejó de acompañar porque no pudimos ofrecer un aumento salarial”.

De acuerdo a lo expuesto por Silva, los docentes habían mostrado su beneplácito con la reforma, hasta que se produjo el conflicto salaria. Aún así, dijo que ahora se están volviendo a tomar cargos en lugares donde no se habían podido cubrir.

Silva remarcó que con esta modificación se busca que “los chicos tengan un nivel de aprendizaje mucho más alto que el que hoy tienen y también queremos que los niveles que hoy conocemos de egresos, que están en una tasa del 45 por ciento, se eleven completamente y que con el correr del tiempo todos los chicos puedan aprender y egresar”.