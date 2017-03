Siro Sorbellini: “Porque me quitaron ese derecho…Derecho que adquirí como todos ellos”

Rosana Elizabeth Sorbellini quien resultó sorteada en carácter de adjudicataria suplente en el Pan de las 104 viviendas que fueron entregadas días atrás, publicó en su muro de Facebook.

“Recién volviendo a casa, pasábamos con mi compañera de trabajo por el barrio de las 104, podía llegar a sentir el entusiasmo de la gente que vi, tomando mate sentada fuera de su casa, limpiando, alguno que ya planto un árbol, todos proyectando un nuevo futuro y pensé, también podría haber sido yo! Y que lastima que no..Porque? Porque me quitaron ese derecho…Derecho que adquirí como todos ellos pero en carácter de suplente novena, cosa que nunca imaginé que me llegaría el turno y sorpresivamente un día me llegó por distintas desadjudicaciones que sucedieron, parecía hasta no creíble pero me tocó, luego de haberme ilusionado como toda persona lo debe hacer al enterarse que tiene en sus manos la posibilidad de tener una casa propia y esperando ser notificada, un día sucede todo lo contrario, no iba a ser yo, porque? Porque no, porque además de no respetarse mi derecho ya adquirido en aquel sorteo público,la vivienda que me correspondía se la adjudican en comodato a otra persona, que seguramente tendrá necesidad de una vivienda, tiene el derecho de obtenerla, al igual que yo! Por eso me inscribí cumpliendo con los requisitos de tal plan. Manifesté mi reclamo y nunca se me dio respuesta a todas las presentaciones efectuadas ante el ejecutivo municipal, por ende me toca recurrir a la justicia, reclamando un derecho que no solo me corresponde a mi sino también a mi hija..El fin no es perjudicar a nadie, lejos está de mi, si antes no hable fue para no perjudicar cualquier acto administrativo con el resto de las viviendas, pero hoy ya habiéndose consumado el acto público de entrega no tengo más para perder y perjudicar, me resta esperar que la justicia actúe como corresponde, y que ambas familias puedan obtener el mismo derecho. A propósito, no faltan ni faltarán oportunos que se cuelgan del tema para ametrallar con cuestiones que nada tienen que ver con el caso, les pido respeto con los pares, y agradezco infinitamente a quienes me apoyan día a día que no son pocos, no me quiero explayar más porque aunque quedan varias cosas fuera, solo quería ser breve y manifestar como me siento hoy, gracias por su tiempo y veré si sigo creyendo o no en la justicia..