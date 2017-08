Skanska: validan escuchas en las que se habla de coimas por el Acueducto del Río Colorado en el gobierno K

La Corte Suprema otorgó validez como prueba a una grabación telefónica sobre el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para obtener contratos. También se habla del pago de una coima por la obra del Acueducto del Río Colorado.

Así quedó determinado al rechazar el máximo tribunal un recurso del ex gerente comercial de la multinacional sueca, Javier Azcárate.

Se trata de una conversación grabada por un síndico de esa empresa en la que Azcárate admite el pago de comisiones ilegales a ex funcionarios, a cambio de la adjudicación de las obras.

La causa llegó a la Corte por el recurso presentado por los abogados de Azcárate contra la validez de la grabación telefónica realizada por el auditor interno de Skanska Claudio Corizzo el otro protagonista de la conversación telefónica grabada sin que el ex gerente lo supiera.

La Corte, por unanimidad y con la firma de sus cinco miembros, consideró que el recurso extraordinario presentado por la defensa de Azcárate “no cumple con el requisito de fundamentación autónoma ni refuta todos y cada uno de los fundamentos de la resolución apelada”.

La “resolución apelada” fue la dictada hace algo más de un año por la Cámara Federal de Casación Penal, cuando, a instancias de la propia Corte, dispuso “reabrir” la “Causa Skanska”.

Los sobornos se habrían pagado valiéndose de facturación apócrifa para justificar gastos inexistentes o sobredimensionados.

La conversación telefónica entre Corizzo y Azcárate se habría registrado en 2006, luego que la sede de la empresa en Buenos Aires fuera allanada por disposición del entonces juez federal Guillermo Montenegro.

El magistrado convocó luego a indagatoria al ex titular del Enargas Fulvio Madaro, y al ex gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación Néstor Ulloa -quienes fueron despedidos de su cargo- aunque se dictó sus sobreseimientos y solo que en trámite, ante la justicia en lo penal económico, un sumario por evasión fiscal.

Otro que hizo las valijas

Otro de los funcionarios que renunció en el Gobierno nacional por el escándalo Skanska fue Raul “Tuti” Rodríguez, que en mayo de 2007 era subsecretario de Obras Públicas del ministerio de De Vido y estaba bajo las órdenes de José López.

El Acueducto del Colorado fue licitado en 132 millones de dólares y se adjudicó en 1999 al empresario Victorio Américo Gualtieri. Dos años después, el Gobierno pampeano le rescindió el contrato por gravísimos y reiterados incumplimientos. Y en su lugar se optó por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las constructoras Skanska y Techint para el tendido del acueducto que finalmente daría pie al escándalo.

“Tuti” Rodríguez ex secretario de Obras Públicas del ex gobernador Rubén Marín aparece mencionado en esas escuchas.

En la grabación de Skanska entre el auditor Claudio Corizzo y el gerente comercial Javier Azcárate, lo mencionan al “Tuti” Rodríguez:

Corizzo: –¿Este fue el único caso en que la guita volvió y la tocaron o tienen más casos?

Azcárate: –La Pampa.

C.: –¡Qué quilombo! Bueno, ¿qué pasó con La Pampa? ¿Participó Techint?

A.: –Sí. Nosotros tuvimos problemas. Muchas veces le decíamos a La Pampa, ‘che ponenos dos proveedores’.

C.: -Al proyecto le decían.

A : -No.

C : -¿A quién le decían en La Pampa?

A : -Al gober, al cliente le decíamos.

C : -Al tipo que traía.

A : -El secretario de Obras Públicas nos decía: ‘Bueno, yo te voy a mandar a uno de éstos que maneja cuatro empresas, dos empresas, no sé, y le pagás a ése’. OK. Y entonces cada uno hace la orden de compra para éste ¿Por qué? Porque sí.

C : -Bueno, ¿y qué pasaba? Hacías la orden de compra…

A : -Como vos le pagabas a este tipo, te desentendías. Otras veces se te acababan. O sea, el cliente te decía ‘yo no tengo más. Yo ya te di los cuatro míos y ya te los mandé’. Y tenías que salir a buscar.

C : -Ustedes. Cada uno por las suyas.

A : -A ver de dónde carajo sacábamos.

C : -Y acá venía la valijita.

A : -La valijita la consolidábamos en Techint o la consolidábamos nosotros, o la venían a buscar de La Pampa o se la llevábamos a La Pampa. Es lo mismo dársela a un tipo en un café o dársela a Techint para que se la dé a un tipo en un café. Nos turnábamos para que no nos peguen un tiro.

La grabación telefónica fue declarada nula pero en diciembre de 2015 la Corte, a pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dispuso que se revisara esa decisión y cuatro meses después la Cámara Federal de Casación Penal la declaró válida, lo que fue recurrido por Azcárate.

La defensa del ex gerente comercial de Skanska dijo que el diálogo telefónico, en el que Azcárate hablaba de facturas falsas y cómo se repartieron las multimillonarias “coimas”, fue fruto de un “engaño” y la calificó como una grabación “parajudicial”, porque no fue ordenada por ningún magistrado.

“Las grabaciones, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no puede considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles”, sostuvo en abril de 2016 la Sala IV de la CFCP, cuando, además, ordenó imprimir “celeridad” en la investigación.

Cargando…