El STJ confirmó prisión preventiva a la imputada por un homicidio ocurrido en Río Colorado

(NOTI-RIO) El Superior Tribunal de Justicia confirmó la prisión preventiva que pesa sobre la mujer Riocoloradense Karina Andrea Coria imputada como presunta autora del homicidio de Jorge Héctor Lastra de 69 años, ocurrido en abril pasado en esta localidad, por considerar que están presentes los riesgos procesales que justifican la detención.

El máximo tribunal provincial, tras analizar todos los agravios, rechazó el recurso de la defensa y ratificó la detención cautelar que pesa sobre la única imputada del aberrante hecho que conmocionó a toda la comunidad.

En el auto de procesamiento y prisión preventiva, el juez de Instrucción atribuyó a Coria la presunta comisión del delito de homicidio simple. Según la imputación, la mujer, “junto a otra u otras personas a identificar, habría ingresado sin ejercer violencia al domicilio de Lastra, (con quien tendría algún vinculo sentimental) quien vivía en Sáenz Peña al 1440 junto con su madre, una mujer de unos 90 años.

Y una vez dentro del domicilio se dirigieron a la habitación del hombre, y fue en ese momento la víctima sufrió seis heridas punzo-cortantes provocadas con un cuchillo, mientras que la o los agresores abandonaron el lugar.

El hombre como pudo ensangrentado salió por sus propios medios hasta la calle para pedir auxilio, pero las heridas que tenia le terminaron provocando la muerte en plena calle, frente a su domicilio.

El fiscal Daniel Zornita, a cargo de la investigación, había contado que se encontró con una escena del crimen “dantesca”, con paredes y pisos manchados con sangre, y que la clave para detener a la única sospechosa fue un par de zapatillas talle 36, y que al parecer la discusión se habría originado por un pedido de dinero, al que el fallecido se habría negado.

En el momento del ataque, Lastra se encontraba con su madre, de 90 años, que se hallaba en la cama y no vio lo sucedido.

El fiscal señaló que “por lo que vimos, que no hubo violencia en las aberturas, creemos que tenía llave o estaba abierta la puerta de ingreso. La agresión se produjo dentro de la casa, en el dormitorio del hombre fallecido y una de las heridas fue en la arteria femoral, por lo que corte letal.”

Ese mismo día, los efectivos de la Unidad Once, a cargo del subcomisario Walter Ñancucheo reunieron suficiente datos y con la corroboración de las pesquisas de los canes, llegaron hasta el domicilio del barrio Unión, sobre la calle Paula Albarracín al 900, del barrio de viviendas de las cooperativas de mujeres, donde vivía la sospechosa junto a otras personas.

Y luego de casi una hora de trabajo en el interior de la casa como en exterior de la misma se secuestró elementos que podrían vincularse directamente al hecho de sangre.

Cerca de las 10,30 horas Karina Coria que se encontraba en el interior fue demorada y trasladada hasta la Comisaría Once de Río Colorado, en donde finalmente quedó detenida.

El 31 de mayo de 2016, la Cámara Criminal Segunda de Roca rechazó la apelación de la defensa de la sospechosa, confirmando así la prisión preventiva impuesta a la mujer a fines de abril por el Juzgado de Instrucción N° 30 de Choele Choel.

Contra aquella resolución, el defensor particular Federico Diorio interpuso una casación que fue denegada por la Cámara, por lo que planteó finalmente un recurso de queja ante el STJ. Ahora, el máximo tribunal provincial, tras analizar todos los agravios, rechazó el recurso de la defensa y ratificó la detención cautelar que pesa sobre la imputada. El voto rector fue del juez Enrique Mansilla, al que adhirieron sus pares Adriana Zaratiegui y Ricardo Apcarian.

La defensa solicitó el reemplazo de la prisión preventiva por medidas alternativas, mediante una caución juratoria o real. Propuso que se le impongan “medidas de restricción para con los testigos o las víctimas” del hecho y que se le coloque a la imputada “un brazalete de seguimiento”.

En su reciente resolución el STJ destacó que tanto el procesamiento como la detención habían sido bien confirmados por la Cámara roquense, que los declaró “correctamente fundados” por el juez de Instrucción.

En cuanto a la detención, “cuenta con varios y suficientes fundamentos que surgen de las constancias de la causa, valoradas en las dos instancias” anteriores. El Tribunal evaluó la calificación legal de los hechos imputados, “que impediría una eventual pena de prisión de ejecución condicional”, así como “el riesgo cierto de que la imputada intente eludir la acción de la justicia u obstaculizarla mediante el amedrentamiento de testigos”. En la resolución se valoró además que aún “es materia de investigación la presencia de al menos otra persona no identificada que acompañaba a Coria, lo que aconseja su restricción de libertad con el fin de evitar todo contacto entre ambas en el exterior” y se destacó que la imputada intentó “obstaculizar la investigación” cuando “procuró lavar las manchas de sangre de su calzado y ropa”.

Para convalidar la detención, destacando su naturaleza de medida excepcional de restricción durante el proceso, el STJ señaló que todas las circunstancias analizadas son “indicadoras de una posible obstaculización de la acción de la justicia por parte de la procesada”, demostrando “la proporcionalidad de la medida adoptada en relación con los riesgos procesales verificados”.

EL HECHO

El tremendo hecho de sangre ocurrió entre las 4 y 5 de la madrugada del 11 de abril de 2016 en el domicilio de la víctima.

La mujer junto a otra u otras personas que aún faltan identificar, ingresaron a la vivienda de Lastra sin ejercer violencia, se dirigieron a la habitación donde se habría encontrado la victima semi desnudo, donde se habría dado un discusión por un pedido de dinero, al que el fallecido se habría negado.

Y fue en esos momento que Lastra recibe varios puntazos que terminaron siendo mortales. Aún mal herido y perdiendo mucha sangre Lastra había intentado salir a la calle a pedir ayuda o habría intentado dar alcance a su victimario, aunque todos los esfuerzos fueron en vano.