Tania Lastra y Roxana Fernández ¿candidatas a Defensoras del Pueblo?

La interna por la Defensoría ya empezó. Unos y otros, en el oficialismo, tienen candidatos. Nadina Díaz, confía en que su gestión merece una nueva oportunidad.

En la cima del poder todo se hace en silencio. No es momento de armar olas. Hay que lograr que, mientras los demás “duermen”, en Juntos Somos Río Negro elucubran los pasos que se darán a lo largo del año.

Hay una vacante en el Tribunal de Cuentas y este año se vence el mandato del Defensor del Pueblo. Además, se espera la prometida renuncia de Silvia Baquero Lazcano.

Para el Tribunal o la Procuración, Don Alberto piensa en Gastón Pérez Estevan a quien ya no le queda demasiada cuerda en el Ministerio de Seguridad y Justicia. El todavía ministro prefiere la tranquilidad, la comodidad y el extraordinario salario del Tribunal aunque la Procuración, con igual salario pero mucho trabajo, le garantiza estabilidad y futuro.

Donde comienza una silenciosa interna es en candidato al cargo para Defensor del Pueblo.

Si bien Nadina Díaz está convencida de que tendrá la chance de ir por la renovación de su mandato con el apoyo de varios legisladores oficialistas y el propio Gobernador; hay otros que entienden que su ciclo terminó y que fue sin pena ni gloria.

La comodidad que le brindó Díaz al gobierno provincial es bien considerada en Laprida y Belgrano y, no tanto, en la Legislatura que es de donde provienen las mayores críticas.

Lastra y Fernández, si bien tienen perfiles distintos, son altamente consideradas por la política.

“Son del palo y no se van a salir del camino que marca Alberto, son orgánicas a pesar de que Tania es histriónica y, a veces, malhumorada”, dijo una fuente consultada. Y agregó: “es cierto que sueña con la intendencia de Roca pero eso lo puede dejar para más adelante”.

En relación a Roxana Fernández le destacan su constancia en el trabajo y sus modales siempre acorde a las circunstancias. Ven, la mayoría, con buenos ojos su desembarco en la Defensoría. La prefieren por sobre el resto de los nombres que comienzan a dar vuelta por los despachos oficiales.

Igual, esto recién empieza y pasará mucha agua bajo el puente.

