Todos los ex funcionarios kirchneristas que están detenidos

El juez federal Claudio Bonadío dispuso el procesamiento con preventiva para el ex canciller Héctor Timerman, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria como consecuencia de su delicado estado de salud.

A su vez, el magistrado también detuvo al ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D’Elía.

Con la detención de Zannini y Timerman, ya son ocho los ex funcionarios del kirchnerismo implicados en diferentes causas que van a prisión:

Juan Pablo Schiavi

Fue el secretario de Transporte entre septiembre de 2009 y marzo de 2012. Quedó como uno de los responsables de la tragedia de Once, debido al mal estado de la red del tren Sarmiento. De hecho, la Justicia lo condenó por ese hecho en el que fallecieron 51 personas a ocho años de prisión. También quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Ricardo Jaime

El ex ministro de Transporte fue el primer detenido del quinteto de funcionarios kirchneristas que actualmente están presos. No sólo fue condenado a seis años de prisión por la tragedia de Once, sino que además lo apresaron debido al pago de comisiones para la compra de trenes usados a España y Portugal en 2005. Está siendo investigado por malversación de caudales públicos. Se encuentra en la cárcel de Ezeiza.

José López

Su imagen dio la vuelta al mundo: el 14 de junio del año pasado, el 2 del ministerio de Planificación, el responsable de Obras Públicas, fue detenido cuando lo encontraron tirando bolsos llenos de dólares al patio de un convento en General Rodríguez. Él dijo que el dinero “provenía de la política”. Fingió un brote psicótico durante varios días, pero luego se comprobó que estaba sano. Tiene prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza porque, según la Justicia, “podría fugarse”.

César Milani



El ex jefe del Estado Mayo del Ejército, fue detenido en febrero en La Rioja por su participación en delitos de lesa humanidad. La causa es por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en marzo de 1977 en la capital de esa provincia.

Julio De Vido

Al diputado por el Frente Para la Victoria y ex ministro de Planificación le quitaron los fueros en la Cámara de Diputados y rápidamente el grupo Alacrán de Gendarmería ingresó a la casa del histórico funcionario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero no lo encontraron: ya estaba dirigiéndose a los tribunales de Comodoro PY.

Roberto Baratta

Era la mano derecha de Julio De Vido, especialmente en materia de energía. Fue detenido en su departamento de Belgrano, en Capital, a raíz de una orden librada por el juez Claudio Bonadio. Está con prisión preventiva en Carlos Paz en el marco de una investigación por supuestos sobreprecios en la compra de gas natural licuado, suma que supera los 6.900 millones de dólares.

Amado Boudou

Amado Boudou fue detenido el viernes 3 de noviembre por orden del juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito en una causa que comenzó en 2009. La misma suerte corrió su amigo y socio José María Núñez Carmona.

Carlos Zannini

El ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner fue aprehendido por la Policía Federalen la casa de su suegra a la 1 de la madrugada, en el marco de la causa por el memorándum con Irán.

Héctor Timerman

El ex canciller fue procesado con prisión preventiva y arresto domiciliario por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes involucrados en el atentado a la AMIA. El beneficio de que cumpla la condena en su hogar es por su grave estado de salud.

Los detenidos que no ocuparon cargos públicos

Víctor Manzanares

En las primeras horas de la tarde del 17 de julio de este año, el histórico contador de la familia Kirchner salió esposado de su estudio de la calle 9 de Julio 161 de Río Gallegos. El juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención de Manzanares por una maniobra para eludir las medidas cautelares dictadas en la causa Los Sauces y por burlar la intervención de la sucesión de Néstor Kirchner. Esto permitió que Máximo y Florencia siguieran percibiendo los alquileres de varios inmuebles. El magistrado había sido alertado por la interventora judicial quien descubrió que el contador había enviado cartas a los inquilinos, mediante las cuales los instruía para que hicieran los depósitos en una cuenta del ex gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho.

Lázaro Báez

Aunque nunca ocupó un cargo público, era una de las cabezas que la mayoría de los votantes de Cambiemos quería ver tras las rejas. Lleva un año y medio detenido en la cárcel de Ezeiza por dos maniobras de lavado de dinero: está probado que montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares. No es el único con prisión preventiva: también están el empresario y su contador Daniel Pérez Gadín; y entre los procesados también está Martín Báez, su hijo.

Fernando Esteche

Tras negociar su entrega, el ex líder de Quebracho se entregó en la Comisaría 46, luego de que el juez Claudio Bonadio ordenara su detención en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Luis D´Elía

El ex piquetero fue detenido poco antes de las 7 en su domicilio de Laferrere, partido de La Matanza, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. D´Elía formó parte del gobierno de Néstor Kirchner desde su puesto en la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social.

Procesaron a Oscar Parrilli y Andrés Larroque y les prohibieron salir del país

El juez federal Claudio Bonadio procesó sin prisión preventiva al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al diputado Andrés Larroque, y les prohibió salir del país, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

“Los imputados acordaron la rúbrica del instrumento cuestionado, el cual, según quedará demostrado, lejos de procurar justicia estaba destinado a obstruirla e impedirla,siendo en realidad el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA”, escribió el fiscal Gerardo Pollicita cuando pidió la indagatoria de los acusados.

También están procesados pero sin prisión el ex número 2 de la agencia de inteligencia, Juan Martín Mena; y la ex procuradora del Tesoro (la abogada del Estado), Angelina Abbona.

Los procesamientos se conocen el mismo día en que Bonadio ordenó lasdetenciones del ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini , el dirigente Luis D´Elía y el ex canciller Héctor Timerman ; y el desafuero de Cristina Kirchner.