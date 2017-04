(NOTI-RIO) Independiente no le tuvo piedad con su eterno rival, Atlético y se quedó con el clásico hogareño con una goleada, 5 a 2 y comanda en soledad el torneo Apertura de fútbol de Rio Colorado.

El refuerzo que llegó desde Los Menucos, Diego Canullán, con una gran tarde fue el gran goleador de la tarde al marcar un triplete, para el equipo conducido desde el banco por Federico Ruano y el “pulpo” Jorge Lencina.

Buena Parada también se destacó en la tarde y a pesar de haber malogrado dos penales, vapuleó a 4 a 1 a Caza y Pesca, que le permitió ubicarse como único escolta.

El encuentro destacado, de la tarde fue para el clásico que tenía varios condimentos extras que aportaban desde los bancos de suplentes.

El local a los 10’ se había puesto en ventaja con un gol del artillero Diego Canullàn.

Con la ventaja el rojo se relajó más de la cuenta y permitió el crecimiento de Atlético que a los 26’ llegó al empate transitorio de los pies de Facundo Iturrioz desde el punto de penal.

El verde fue por más y cuando era más que su rival, cuando faltaba 2’ para el final del primer tiempo, nuevamente Canullan pone a su equipo arriba, 2-1.

A la vuelta del vestuario, Independiente salió con un esquema más ofensivo, que tuvo su frutos a los 2` cuando Jonathan Font marcó le 3-1.

Más tarde Atlético pasó por el momento negro de la tarde que comenzó a definir la historia. A los 8’ el arquero Mariano Millán le contuvo un penal a Facundo Iturrioz y a los 14’ y 15’ se fueron expulsos Iván Taboada y Mauro Arroyo.

A los 26’ Canullan volvió hacerse presente en el marcador y puso el 4-1.

Con inferioridad numérica el equipo de Eduardo Labiano, alentado por su gente no se rindió y fue por la gloria y a los 30 Álvaro Ferreira achicó la diferencia 2-4, pero a los 42’ el goleador histórico del club rojo, Lucas Millán cerró la faena 5-2.

En su casa Buena Parada vapuleó al bonaerense de Casa y Pesca por 4 a 1, con tantos de Lucas López, Matías Muñoz, Mauro Vega y Julián Huaiquil. Mientras que Antonio Balbuena decretó le descuento.

El pampeano de La Adela, con la dirección técnica de Darío Ciolino, debutó en el campeonato con una victoria frete a Villa Mitre por 2 a 1. Esteban Juárez y Rodrigo Orellano fueron los goleadores el naranja. Luis Espinosa había marcado el transitorio empate para el Mítrense.

Barrio Unión se recuperó y le ganó 3 a 1 a Juventud Agrario con un ‘hat trick’ de Octavio Bilbao que regresó al fútbol de Río Colorado.

El descuento para el equipo de Algarrobo, fue por intermedio de Lautaro Balbuena.

Posiciones; Independiente 6, Buena Parada 4, Atlético, La Adela y Barrio Unión 3, Juventud Agraria, Villa Mitre, Caza y Pesca 1 y defensores de la Colonia 1.

Próxima Fecha: Juventud Agraria vs Independiente, La Adela vs Buena Parada, Caza y Pesca vs Barrio Unión, Atlético vs Defensores. Libre Villa Mitre.