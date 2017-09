Torneo Clausura: Continua la paternidad Buena Parada sobre Independiente

(NOTI-RIO) Buena Parada debutó ganándole a Independiente por 2 a 1 tomó las riendas del torneo clausura. El actual campeón cayó por tercera vez en el año antes el equipo orientado por Walter Ríos y tendrá que esperar hasta el año que viene para tratar de dar vuelta la historia.

En el encuentro jugado anoche (jueves) en la cancha del “López Belzagui”, fue el inicio del segundo torneo del año que tendrá cierre el próximo domingo con los restantes tres encuentros.

A lo largo de los 90’ de juego el partido tuvo todos los condimentos de un verdadero clásico, con alternativas cambiantes, con expulsados y hasta piernas fuertes.

Desde el inició el conjunto visitante tuvo la iniciativa y fue quien dominó y cuando solo se jugaban 9’ y el árbitro Bahiense expulsa a Lautaro Quijada por una jugada violenta.

Esa alternativa le permitió a Buena Parada encontrar más espacios y a los 29`una contra letal Yoan Maldonado marcó el primero para Buena Parada.

Pero dos minutos más tarde el fortinero sufre la baja por expulsión de Juliano Benítez y con la balanza numérica equilibrada el juego fue vibrante y de ida y vueltas.

El empate transitorio llegó recién a los 23’ del segundo tiempo por intermedio de Luis Melli.

Y el entusiasmo que bajaba desde las tribunas contagió por momentos a los jugadores haciéndolo más entretenido.

Cuando todo parecía que el marcador terminaba en tablas, un nuevo contraataque a los 44’ le permitió nuevamente a Yoan Maldonado hacerse presente en la red y marcar el 2 a 1 final.

La fecha se completa el domingo desde las 16,15 horas con Barrio Unión vs La Adela, Defensores de la Colonia vs Juventud Agraria, Villa Mitre vs Caza y pesca. Libre Atlético