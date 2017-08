Tremenda performance en los juegos culturales

Todos los integrantes de la delegación de Río Colorado clasificaron para la instancia provincial de los Juegos Rionegrinos y Evita.

Juegos Rionegrinos

En solista instrumental Emanuel Rodriguez representando a la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento en categoría Sub 14. En categoría Sub 18 solista instrumental Lautaro Palacios del CET10.

En mural Rocío Canero y Claudia Lavandera del CEM 3, en conjunto de danza, Carlos Benavidez, Nelson Carabajal, Matías Contreras y Facundo Contreras del CET 10.

En adultos mayores los clasificados fueron Inés Haliasz y Ester Mansilla del Centro de Jubilados.

Juegos Evita

En disciplina banda de música en Sub 14 pasaron a la instancia provincial: Malena Avalo, Lautaro Félix, Mayte Riffo y Mora Villagra de la Biblioteca. En pintura Isabel Melón del Instituto Gustavo Martinez Zuviría.

En Sub 14 cantante solista, Milagros Serrao del CET 24, en banda musical Mariano Ambrosetto, Ignacio Castro, Tomás González y Agustín Passegi del 5to Elemento. En pintura Mateo Gonzalez del Instituto Gustavo Martinez Zuviría.

En adultos mayores Aurora Basabe y Elsa Senestro de Alma Joven.

El Secretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Río Colorado Leonardo D´Annunzzio, destacó la calidad de de la participación y el comportamiento de los integrantes de la delegación local.

