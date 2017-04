Una de las hijas del comerciante denunciado “que lo estén acusando de algo tan grave me duele y me da mucha bronca”.

Flor Canales una de las hijas del comerciante denunciado en su red personal de fecebook salió en defensa de su padre. “Este hombre, mi viejo (foto), es el mejor padre que la vida me pudo dar.

Se hizo cargo de cuatro pibes y nos crío de la mejor manera que pudo para ser hoy las personas que somos. Estoy segura de quien es mi papá, y que lo estén acusando de algo tan grave me duele y me da mucha bronca.

Hay que estar muy seguro de compartir algo que solamente se dice. La verdad de los hechos ya lo conté, y si por ahí escuche que no es algo natural el comentario que hizo, aclare que para nosotras es algo normal, ya que con el contamos para todo y nos contamos todo. La gente que nos conoce sabe la historia de vida que tenemos y conocen a mi papá.

Lamentablemente hay personas pervertidas, que siempre salen a luz todos sus hechos, no es el caso de mi papá. Y saben por que salgo a decir esto? Porque tengo todo el derecho de defender a mi viejo, y porque sé como fueron los hechos. Nada ni nadie me va a impedir defenderlo. Hoy más que nunca somos los primeros que queremos que la justicia actúe y se sepa que mi papa no tiene nada que ver, porque acusar y señalar con el dedo es fácil, pero pedir disculpas es muy difícil. Mi viejo no se tiene que esconder de nada ni de nadie, por eso sigue laburando como lo hizo siempre. Gracias a dios hay mucha gente que nos conoce como familia y conocen mucho más a mi papá.

Juntos hasta el final. Te amamos!!”

Me gusta: Me gusta Cargando...