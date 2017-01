U$S 9.200.000 para Río Colorado del “Plan Rionegrino para el Desarrollo Productivo,

El gobernador Alberto Weretilneck presentó ante el vicegobernador, Pedro Pesatti; legisladores e intendentes, los detalles del “Plan Rionegrino para el Desarrollo Productivo, Energético, de Infraestructura y Equipamiento”.

La presentación, realizada en el Salón Gris de Casa de Gobierno ante la presencia de 35 Municipios, enumeró las distintas obras proyectadas para el mediano y largo plazo para el desarrollo estratégico de la provincia, que se planean concretar con financimiento externo.

Con la presencia del Intendente de Río Colorado Gustavo San Román, el Gobernador señaló que “Esta es una decisión que nos excede a nosotros, es una verdadera política de Estado destinada a la concreción de obras para cambiar totalmente a nuestra provincia”

Agregó que “las grandes obras estratégicas que necesita la provincia no se pueden hacer con fondos propios de Río Negro, por lo que necesitamos acceder a un financiamiento mayor. Hoy hay condiciones buenas en el mercado financiero para acceder a este tipo de créditos, por lo que se nos presenta una buena oportunidad en este sentido”.

En los puntos más destacados y señalando las obras proyectadas para la ciudad de Río Colorado:

Repavimentación de caminos productivos en Valle Azul (U$S 5.200.000), en Villa Regina (U$S 9.200.000), en Río Colorado (U$S 4.600.000), en Lamarque (U$S 4.611.634) y en Chimpay (U$S 3.074.000)

Equipamiento vial para los 39 municipios (U$S 25.132.200)

Planes Directores de Desagües Cloacales de Allen, Luis Beltrán, Río Colorado, Villa Regina, Villa Cerro Catedral, Viedma, Sierra Colorada, Maquinchao, Pilcaniyeu y Mainqué (U$S 76.900.000).