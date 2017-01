Viajar con chicos: todo lo que hay que saber sobre los nuevos trámites

Por organización familiar, o porque así se presentaron los planes. Como sea, en tiempo de vacaciones son muchos los niños que se trasladan por el país, en micro, con uno solo de sus progenitores, con otros familiares, o con allegados. Y lo que hasta hace un mes implicaba la simple compra de pasajes, ahora se ha equiparado con los trámites necesarios para viajar en avión.

La nueva normativa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que entró en vigencia al finalizar el año anterior, apunta a a evitar el tráfico de niños y la explotación infantil.

Para no sorprenderse a último momento, y tener que cancelar viajes o posponerlos, hay que saber que la obligación de tener que certificar firmas ante escribano o ante un funcionario autorizado provoca que la gestión tenga que hacerse exclusivamente en horarios y días hábiles. Hasta hace un mes y medio, era suficiente con ir a comisarías, que podían emitir la documentación durante sábados, domingos o feriados. Ya no.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que también es obligatorio presentar la partida de nacimiento miento del menor de edad.

Para quienes no estaban al tanto, esta medida generó algunos contratiempos: por ejemplo, en San Antonio Oeste, una familia que albergó a sus sobrinos durante las fiestas de Año Nuevo se vieron en dificultades para poder enviar a los adolescentes de regreso a sus hogares. La norma entró en vigencia el 30m de diciembre, ellos no lo sabían, y no tenían esos documentos con ellos. Los chicos no pudieron tomarse el micro.

“Lo que se hizo es igualar las exigencias que tiene un menor para viajar en avión con las que ahora se toman para trasladarse en el colectivo, pidiendo autorización por escribano. Con eso tienen la posibilidad de viajar”, explicó el empresario local del transporte Fabricio Balogh, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.

El titular del Registro Civil de Río Negro, Lucas Villagrán, informó que para las autorizaciones de viajes interjuridisccionales de menores de edad “se debe descargar un formulario desde la página on-line de la CNRT y se certifica la firma del progenitor que está autorizando”, en el organismo que conduce.

El formulario que se completa –y que puede descargarse on-line– debe ser presentado también ante los choferes y entregado por el pasajero cuando se lo requiera en cualquier momento del viaje. Junto al papel, debe ir la fotocopia del DNI y la de la partida de nacimiento.

Villagrán recomendó consultar en las distintas empresas de transporte, la documentación necesaria con la debida anticipación. Y también hay que tener en cuenta que los trámites son distintos si uno viaja dentro del país que si se va al exterior.

Las disposiciones de la CNRT para este 2017

Si el menor tiene menos de 6 años podrá viajar únicamente acompañado por un representante legal o tercero autorizado. Los menores de entre 6 y 12 años, inclusive, deberán viajar acompañados por un representante legal, tercero autorizado o utilizando el servicio de menor no acompañado que podrán brindar las empresas.

Los que tienen entre 13 y 17 años podrán viajar acompañados o solos, contando con las autorizaciones requeridas. El vinculo filiatorio siempre debe ser acreditado ante escribano, Juzgado de Paz o Registro Civil.

Existen tres opciones para la tramitación de cualquiera de las autorizaciones: 1) en las boleterías de las empresas, completando el formulario para tal fin que se puede descargar en forma on-line; 2) en las delegaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ubicadas en las terminales; 3) a través de escribanos, juez competente, autoridad competente del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Justicia de Paz y otras autoridades administrativas y judiciales.