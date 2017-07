El vicegobernador Pesatti le pegó a Nación “Lo que sucede es una réplica de los 90”

El vicegobernador Pedro Pesatti criticó una vez más al gobierno nacional, esta vez por la idea de sumar capital privado al desarrollo del satélite Arsat 3. Comparó esa decisión con la ola privatizadora del menemismo y dijo que la acción del libre mercado genera flexibilización laboral y destrucción de los logros de los trabajadores.

Pesatti calificó de “lamentable” la decisión de avanzar sobre la participación pública en el desarrollo tecnológico “con esquemas privatizadores que ya demostraron cómo terminan”, y sostuvo que “para el pensamiento macrista o para lo que representa el macrismo, el mercado es la expresión de todo lo bueno que nos pasa en la vida y lo público, lo estatal, todo lo opuesto. Algo muy parecido a lo que sostenían renombrados exponentes del justicialismo que con (Carlos) Menem fueron fanáticos defensores del libre mercado y promovieron la flexibilización laboral sin desparpajos”.

En declaraciones radiales, el vicegobernador sostuvo que “en realidad lo que sucede hoy es una réplica de lo vivido durante la década del 90, cuando en los gobiernos de Menem y la Alianza, con activa participación de varios que aún hoy son referentes importantes de la política argentina, se le puso un freno brutal al desarrollo de la ciencia y la técnica en el marco de una política de desguace y destrucción sistemática del Estado y de sus instituciones”.

“Por eso, no tengo dudas de que el macrismo recibirá un duro castigo en las urnas, pero para que sirva y sirva para salir del pozo donde estamos cayendo, tiene que ser un castigo que no se deje conducir por las estructuras políticas tradicionales”, manifestó el vicegobernador, quien no es la primera vez que cuestiona duramente a Nación.

