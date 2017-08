Volvieron las denuncias de persecuciones laborales, en el Frigorífico “Pilotti”

El secretario general CTAA días atrás estuvo nuevamente en la comarca, reunido por varias horas debatiendo los futuros pasos a seguir, al recibir las denuncias de nuevos casos de persecución laborales, donde afirman que continúan las amenazas dentro del frigorífico “Pilotti” donde no se permite la libertad sindical.

También se conocieron detalles de las inspecciones realizada a la empresa por el Ministerios de trabajo de la provincia de la pampa, que detalló no menos de 70 ítems con serias falencias, que ponen en riego a los trabajadores.

Durante el encuentro con Julio Acosta se expusieron todas las denuncias de los trabajadores que fueron escuchadas y la empresa tiene un plazo para regularizarlas.

“ Las empresa desconoce a la CTAA porque lo que quiere es un sindicato que no reclame o que no exista” vamos a seguir trabajando por los derechos de los trabajadores. Señalo Acosta.

Desde la CTAA se había denunciado en él la Sub Secretaria de Trabajo la irregularidad en la seguridad e higienes, hecho que no se reclamaban desde hace décadas, donde los trabajadores no podían pedir las mejoras que les corresponde, donde denunciaron que los accidentes que se reiteraban fueron en muchos de casos provocado por la inseguridad.

Suspendieron al frigorífico Carnes Rionegrinas de Jacobacci

El Senasa suspendió al frigorífico Carnes Rionegrinas SRL, de Ingeniero Jacobacci, tras comprobar que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar la faena de bovinos, ovinos, porcinos y caprinos. Tambien fueron suspendidos los establecimientos SR Frigorífico SRL, de Neuquén y de la Cooperativa Agropecuaria Centenario Limitada, de la esa localidad neuquina, por incumplir con las condiciones higiénico-sanitarias de producción

La decisión se funda en el cuidado de la salud pública a partir de la producción para la faena y el procesamiento de diversas especies.

Tras los controles habituales que se realizan a estos lugares, los profesionales del Senasa comprobaron que se incumplía con las condiciones higiénico-sanitarias de producción, lo cual –potencialmente– pone en riesgo la salud de la población.

“En todos los casos la suspensión del Servicio se debe al incumplimiento de la legislación vigente, en los puntos que se refieren a la inocuidad, seguridad y producción de los agroalimentos”, señaló el coordinador de Sanidad, Calidad e Inocuidad Animal del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, Gustavo Comesaña, y agregó que “la preservación de la inocuidad de los productos de origen animal redunda en el cuidado de la salud pública, en el marco de la normativa vigente”.

El establecimiento SR Frigorífico SRL, de Neuquén fue suspendido tras comprobarse que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar el procesamiento de la carne bovina proveniente de otros establecimientos y la elaboración de chacinados.

Mientras que una inspección veterinaria en la localidad de Centenario, de profesionales del Centro Regional Patagonia Norte, del SENASA; constató que el frigorífico de la Cooperativa Agropecuaria Centenario Limitada, no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar la faena de las diferentes especies habilitadas.