Weretilneck da la razón a intendentes eyectando funcionarios

El gobernador Weretilneck anunció una nueva baja en su desgastado gabinete. Ahora fue el turno de la ministra de Turismo, Silvina Arrieta. Con ella partirá también buena parte del equipo que la acompañó en la gestión. Estos cambios no serán los últimos y se suman a los realizados ayer en la Secretaría de Niñez. Con su accionar el mandatario provincial avala las críticas que recibió el Ejecutivo en la reunión de análisis post electoral donde intendentes y legisladores hicieron ejes en las deficiencias de la gestión.

Weretilneck entendió que ya no había motivos para sostener en el cargo a Silvina Arrieta. La ministra de Turismo no puede transitar Bariloche luego de haberse vista envuelta en una denuncia por estafa hacia una prestigiosa anciana de la ciudad andina. Arrieta prácticamente ha sido declarada persona no grata en el golfo San Matías, segundo destino turístico de la provincia. En ese contexto es poco lo que aportaba en la materia, en lo político tuvo cero injerencia.

Aún no se conoce quienes son los reemplazantes en Turismo y la Secretaría de Niñez. En ese sentido, un dirigente cipoleño, que acompañó al Gobernador en la formación de la coalición gobernante, explicó las razones de la demora en los recambios en áreas que son cuestionadas por la comunidad cuando manifestó “el problema de Alberto es que a esta altura no tiene banco de suplentes, le pasa los mismo que a los técnicos de fútbol de los equipos chicos, cuando quiere realizar un cambio no tiene a quien poner”.

La administración provincial tiene otros 8 ministros: Luis Di Giacomo (Gobierno), Mónica Silva (Educación), Isaías Kremer (Economía), Carlos Valeri (Obras Públicas), Fabián Zgaib (Salud), Fabián Galli (Desarrollo Social), Gastón Pérez Esteban (Seguridad) y Alberto Diomedi (Agricultura).También hay 3 secretarios con rango ministerial: Matías Rulli (Secretaría General), Lucas Pica (Trabajo), Sebastián Caldiero (Energía). Varios de ellos están “en revisión” según palabras del propio Gobernador.

Según lo que informó el propio mandatario provincial, por las redes sociales, en las próximas semanas dará a conocer el reemplazante en la cartera que nuclea a Turismo, Cultura y Deportes. Por ahora se expresan las bajas, la gestión de las políticas públicas sigue a la espera de las altas.