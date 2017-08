Weretilneck: “El domingo hay que votar pensando en Río Negro y no en las peleas de los partidos nacionales”

“Creo que JUNTOS SOMOS RIO NEGRO hemos logrado evitar esta división de kirchneristas vs. macristas que se ha planteado en la campaña de la mano de los grandes medios nacionales y las provincias más grandes”, sintetizó el gobernador Alberto Weretilneck al hacer un análisis del desarrollo de la campaña electoral de cara a las PASO del domingo próximo cuando se elijan los candidatos a Diputados Nacionales.

Consideró que “en esa pelea los kirchneristas acusan al macrismo y Cambiemos de gobernar para los ricos y empobrecer a la gente; mientras que los macristas intentan imponer que los kirchneristas son corruptos. Entonces, esta división instalada en la campaña lleva a que el vecino tenga que tomar partido por una de estas opciones, pero creo que nosotros hemos logrado en estos 30 días de campaña que los rionegrinos piensen en la provincia. Que piensen en votar en función de los intereses que pueden llegar a defender uno o dos diputados nacionales en el Congreso”.

“En los últimos días ha quedado evidenciados los cambios en las conductas de algunos actuales Diputados o Senadores con hechos muy puntuales, quienes de acuerdo a las circunstancias van mutando o cambiando su voto”, recordó en diálogo con LU15 Radio Viedma.

En tal sentido, insistió que “JUNTOS es la expresión genuina de Río Negro, de la Provincia, de los intereses, nuestro orgullo y nuestra dignidad. Por eso le pedimos a los vecinos que nos acompañen en este desafío de vencer a los partidos tradicionales que tradicionalmente se han disputado la política argentina”.

“Fabián Gatti y Mónica Balseiro son la expresión más genuina de la defensa de los intereses provinciales sin depender de lo que manden los grandes partidos nacionales”, remarcó.

Necesitamos diputados que voten a favor cuando las cosas sirvan para Río Negro, pero cuando no sirvan, las discutan, las peleen y las traten de cambiar, tal cual lo hacemos desde el Gobierno Provincial.

Al ser consultado por alguna candidatura testimonial que se pueda producir en Río Negro, el Gobernador fue claro al sostener que “la elección tiene que servir para generar algo que al rionegrino le sirva. Lo testimonial está bien porque forma parte de la política y del voto de la gente, pero la expresión genuina de los intereses reales de la provincia es JUNTOS”.

Rescató que “como Gobierno sentimos un gran afecto de parte de la sociedad. A pesar de todas las circunstancias que se han dado jamás hemos usado la agresión como mecanismo de la política, nunca hemos faltado el respeto, no hemos dividido a la provincia, no hemos generado falsos localismos. Fuimos el Gobierno que le devolvió a los empleados públicos todo lo que habían perdido. Tomé la decisión de anular la Ley de Prescindibilidad; de pasar a Planta Permanente a más de cinco mil trabajadores; devolvimos la Zona Desfavorable y la Antigüedad a la 1844 y 1904; implantamos nuevamente las recategorizaciones, y llevamos el sueldo docente del puesto 23 al puesto 4, además de reconstruir el sistema escalafonario y salarial de la Policía. Hemos gobernado estos años tratando que la gente esté mejor y esto es lo que hoy recogemos. Donde vamos, tenemos gran acompañamiento de la gente”.

“Los vecinos deben pensar en todo lo que hemos construido juntos en estos cinco años. Que hemos estado siempre, brindándoles todo lo que está a nuestro alcance”, manifestó finalmente.

