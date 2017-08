Weretilneck; La derrota del domingo “tiene que ser evaluada con tranquilidad, y si hay que modificar algo se modificará”

A sí lo sostuvo el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en comunicación con Lo Principal, ante el impacto que hubo en el gobierno provincial luego de las PASO de este domingo. Además, indicó que evaluarán lo sucedido para “ver cómo nos posicionamos para octubre”.

Ante la derrota del partido oficialista en la provincia, y la amplia victoria que obtuvo el Frente Para la Victoria, el mandatario provincial remarcó: “Esta vez se discutió la política nacional, y perdimos lo que no estamos en ninguno de los dos”.

“Todos aquellos que no estamos en marcados en el FpV o Cambiemos tuvimos resultados adverso. Muchos votaron en contra de Macri y otro en contra de Cristina”, expresó luego Weretilneck.

Más adelante, el gobernador lamentó: “Evidentemente, el rionegrino prefirió formar parte de la discusión nacional”.

Consultado por la autocrítica que se hace desde el gobierno provincial, Weretilneck consideró que los votos “no fueron en contra de la gestión”, y aclaró que “esto tiene que ser evaluado con más tranquilidad, con más información, y si hay que modificar algo se modificará”.

“Para comparar elecciones hay que comparar elecciones de la misma naturaleza”, resaltó el mandatario, que luego agregó: “Si uno compara las últimas tres elecciones nacionales, el Frente Pata la Victoria el domingo perdió 18 puntos”.

En este sentido, argumentó: “En 2013 el senador Pichetto y Soria sacaron el 58%, y hoy sacaron el 40%. Como se analiza el resultado de Juntos, también es lógico analizar estos resultados”.

En relación a la influencia que tuvo la instalación de la planta nuclear a la hora de la emisión de voto, reconoció que “puede ser que la planta nuclear haya sido determinante a la hora del voto”.

De todas maneras, Weretilneck aseguró que el impacto del rechazo a la central nuclear no se puede analizar precisamente. “En Viedma, de diez vecino dos le dijeron que no a la planta, y ocho habrían dicho que sí, no es para analizarlo así”, sentenció.