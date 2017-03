Weretilneck:”Llevamos adelante una importante recuperación de salarios de los trabajadores públicos”

El Gobernador hizo hincapié en la reivindicación de los derechos de los trabajadores rionegrinos y recordó los logros alcanzados por su gestión, donde “se recompuso la Zona Desfavorable y el concepto de Antigüedad, lo que genera un egreso de $76.000.000 por mes que van destinados a los trabajadores”. Destacó la recategorización permanente de los trabajadores e indicó que “llevamos adelante una importante recuperación de los salarios de los trabajadores públicos de la provincia”. Además, detalló y comparó los sueldos en bruto de distintos profesionales, a nivel país y provincia, destacando que en Río Negro son superiores.

Respecto a la paritaria 2017, aseveró que “podemos discutir las formas de pago, cláusulas de ajuste de acuerdo a la inflación anual y hasta tener prevista una apertura de la paritaria, pero de ninguna manera vamos a asumir compromisos que no podremos cumplir, ni pagar”.

Recordó de este modo que la inflación prevista por el presupuesto nacional es del 18% y en ese orden propuso a los gremios debatir el incremento salarial en las próximas paritarias. “No les pedimos que nos aplaudan, ni que lo comprendan. Sólo les pido que estén a la altura de las circunstancias”.

El Mandatario repasó el estado financiero de la Provincia y brindó detalles de la obra pública, en el marco del Plan Rionegrino de Inversiones para el Desarrollo Productivo, Energético, de Infraestructura y Equipamiento, denominado “Edgardo Castello”.

Sostuvo que estos temas y la nueva Escuela Secundaria Río Negro, serán los ejes fundamentales para 2017. “El Plan Castello que tiene como objetivo obtener financiamiento para obras trascendentales con otras fuentes financieras que no sean del propio tesoro provincial”, dijo.

Weretilneck manifestó su deseo de que el año legislativo que se inició hoy tenga las mismas características que el año anterior, donde a pesar de las diferencias partidarias, ideas u objetivos, “hemos encontrado una Legislatura comprometida fundamentalmente con los intereses de los rionegrinos. Debemos repetir los logros del año anterior”.

“El 2017 es un año difícil, desde lo económico y fiscal. La sociedad rionegrina, cuando el Estado tiene inconvenientes, sufre repercusiones negativas en la sociedad”.

En este sentido, repasó y detalló el impacto que tuvo el año pasado la caída de recursos y el incremento de los gastos. Sostuvo que “terminamos el año 2016 con un déficit de $3.200.000.000, que nada tiene que ver con los años anteriores, a partir de la caída de recursos, fundamentalmente por la modificación dispuesta en el Congreso de la Nación sobre el Impuesto a las Ganancias”. A lo que sumó también “la caída de ingresos en concepto de coparticipación”.

Ante esta situación, “los gastos propios tuvieron que crecer: aumentaron, a través de las paritarias, todos los sueldos aproximadamente un 37% y mantuvimos la obra pública. Quiero destacar que cumplimos con el mandato que nos dio la Legislatura en materia presupuestaria”.

“El año pasado solicitamos al Parlamento, la autorización para tomar una deuda a corto plazo que genere mejores oportunidades económicas para la Provincia. Creemos que podemos lograrlo con las medidas dispuestas este año, aprobadas por Legislatura, con el cumplimiento y confianza de los contribuyentes de la provincia”.

Además, explicó que “cuando asumimos en diciembre de 2011, la presión de la deuda sobre los ingresos totales tomaba el 85% del presupuesto. Y logramos que ahora sea del 35%”. Aclaró que la Provincia no tiene endeudamiento en dólares, sino en pesos.

Weretilneck recordó que el 60% de los recursos rionegrinos provienen de Nación y el restante 40% de los ingresos provinciales. “Deseamos que el país tenga crecimiento este año y que podamos tener todas las herramientas necesarias para no repetir un déficit como el del año anterior”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó como uno de los ejes centrales de 2017 la nueva Escuela Secundaria Río Negro.

“Esta escuela secundaria no responde a una cuestión personal o antojadiza sino a un mandato unánime de la Legislatura de Río Negro”, manifestó el Mandatario.

En un reciento, que contó con la participación casi total de los intendentes y comisionados de fomento rionegrinos, el Gobernador repasó los datos actuales de la escuela secundaria rionegrina. “En diciembre de 2012 por unanimidad la Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó la nueva Ley Orgánica de Educación de la Provincia. Y ésta Ley en su artículo 37 explica los criterios que la educación secundaria debe tener para organizarse”.

“Interacción del trabajo pedagógico por disciplina en áreas de conocimiento; organización del trabajo docente por cargo con horas laborales destinada al trabajo áulico y a otras tareas inherentes a su función; incorporación de formatos curriculares, modalidades de cursado y criterios de evaluación, acreditación y promoción que respondan a la inclusión de los adolescentes y jóvenes y garantice trayectorias escolares continuas y completas; y generar alternativas de acompañamiento y fortalecimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes fortaleciendo el proceso educativo individual y grupal. Esto es lo que dice la Ley y lo que estamos aplicando”, fueron los ítems del artículo.

El Gobernador declaró que la nueva escuela rionegrina “no responde a una cuestión personal o antojadiza de la ministra Mónica Silva y su equipo y éste Gobernador, responde a un mandato unánime de la Legislatura de Río Negro que buscó los consensos en ese momento a través del Ministerio de Educación que conducía Marcelo Mango, con todos los actores políticos de la vida educativa de la provincia”.

Por otra parte, Weretilneck indicó que los resultados de la escuela rionegrina, según el Legajo Único de Alumnos (LUA) actualizado -por el cual se sigue las trayectorias escolares de los 200.000 estudiantes que hoy cursan en la provincia- manifiesta que: “De 1/3 de los distintos CEM de la provincia -que son 93-, el promedio de repitentes en primer año es del 22,89% y si comparamos la matrícula del 1º año de 2011 y analizamos la matrícula del 5º año de 2016, el abandono trepa al 55,7%. Cada 100 alumnos que ingresaron a 1º año de la escuela media rionegrina solamente cuatro la terminaron”.

“Esto marca que no podemos seguir siendo distraídos a esta realidad que junto a la pobreza es una de las que más tiene que impactarnos a los hombres públicos, y a los ciudadanos en general”.

Agregó que la crisis de la escuela media no es sólo de las grandes ciudades, sino de las medianas y pequeñas. “Vamos a afrontar todo lo que haya que afrontar, porque más allá de que sea difícil, que no tengamos el entendimiento del gremio y que haya apatía en algunos lugares, creemos que es absolutamente necesario llevar adelante esta nueva escuela”, destacó el Mandatario.

Mencionó que en la escuela técnica rionegrina el abandono es sólo del 15% “por eso entendemos que el problema de la escuela media está en lo que estamos enseñando, de la manera que se hace y con la estructura que se hace. Este es el punto central que tenemos que discutir”.

Por último, destacó “vamos a garantizar por todos los medios que ningún trabajador de la educación y profesor de la escuela media rionegrina se quede sin su trabajo pero lo que no vamos a negociar es la demora, la postergación de la escuela media rionegrina porque no está en juego ningún interés gubernamental, sino el interés de los jóvenes rionegrinos”.